A seguito di una ricerca di casting in tutto il mondo, la tredicenne Ariana Greenblatt è stata scelta come Tiny Tina nel film “Borderlands”.

Borderlands: un cast stellare

Lionsgate sta schierando un cast stellare per l’adattamento del videogioco ad alto budget. Il film vedrà come protagonista la due volte vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett nei panni della leggendaria ladra del gioco, Lilith. Inoltre, Kevin Hart interpreterà il super soldato Roland e il suo co-protagonista di “Jumanji”, Jack Black darà la voce al sarcastico robot Claptrap, mentre Jamie Lee Curtis interpreterà l’archeologo Tannis.

Tiny Tina è un’adolescente esperta di esplosivi i cui genitori sono stati venduti a Hyperion per essere usati come cavie per alcuni esperimenti genetici che hanno portato alla loro morte. Una volta liberata dalla forte influenza di Hyperion, ha giurato di vendicarsi di Flesh-Stick, l’uomo che ha venduto la sua famiglia. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nel gioco “Borderlands 2” prima di apparire in “Borderlands: The Pre-Sequel” e “Borderlands 3”.

Roth dirige il film “Borderlands” da una sceneggiatura di Craig Mazin (Chernobyl), mentre Avi Arad e Ari Arad sono i produttori tramite il loro banner Arad Productions insieme a Erik Feig di Picturestart. Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford produrrà il film con Strauss Zelnick di Take-Two Interactive.

Ariana Greenblatt: un astro nascente

“Ariana è un nuovo talento spettacolare del cinema. Ha già lavorato con molti dei miei stretti collaboratori e tutti ne sono entusiasti. Ci ha sconvolti tutti durante il suo provino e non vedo l’ora di vederla portare la selvaggia, folle e imprevedibile Tiny Tina sul grande schermo. Sta per esplodere sullo schermo come una delle granate di Tina “, ha detto Roth in una dichiarazione.

Da quando ha interpretato la versione più giovane del personaggio di Zoe Saldana in “Avengers: Infinity War”, Greenblatt ha messo in fila un grande film dopo l’altro. La giovane attrice ha appena terminato il thriller fantascientifico “65” della Sony, che la mette in coppia con Adam Driver, e presto la vedremo nel film “In the Heights” di Lin-Manuel Miranda, così come nell’ultimo film Netflix di Gina Rodriguez “Awake”.

Greenblatt ha già recitato al fianco di Dylan O’Brien in “Love and Monsters” della Paramount, oltre alle apparizioni in “A Bad Moms Christmas” e “The One and Only Ivan” della Disney. Ha anche doppiato i personaggi di “Scoob” di WB! e “The Boss Baby: Family Business” della DreamWorks Animation. È rappresentata da Paradigm e Mosaic.

Maria Bruna Moliterni

03 ⁄ 03 ⁄ 2021