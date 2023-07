Dopo il grande successo del primo film, le quattro amiche interpretate da Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen, sono tornate per il secondo film. Anche il secondo capitolo sembra aver avuto un grande successo tra il pubblico che ha apprezzato tornare a sbirciare nella vita di queste donne intraprendenti e – un pochino – folli. Se dopo aver visto anche il secondo, ti manca già e cerchi un film che possa ricordartelo, ecco per te una lista dei 5 migliori film da vedere se hai amato Book Club.

Mean Girls

Prodotto nel 2004, Mean Girls è una commedia americana scritta da Tina Fey che – ancora oggi – rimane un cult tra i film comedy. La storia ruota attorno a Cady Heron, interpretata da Lindsay Lohan, una ragazza che si trasferisce in un nuovo liceo dopo essere cresciuta in Africa – poichè i suoi genitori sono zoologi ricercatori. Mentre cerca di adattarsi alla sua nuova vita, Cady si ritrova coinvolta nel mondo delle “Plastics”, un gruppo di ragazze popolari e superficiali guidate da Regina George, interpretata da Rachel McAdams.

Mentre Cady si infiltra nel gruppo delle “Plastics”, impara l’importanza dell’autenticità e della lealtà verso se stessa e verso gli altri. Oltre alla sua comicità irresistibile e lo stile tipicamente duemila che lo caratterizza, il film ha anche trasmesso un messaggio importante sull’importanza di essere se stessi e di non conformarsi agli standard imposti dalla società. Proprio come le protagoniste di Book Club, anche Candy è una donna con tanti sogni ancora nel cassetto.

Ragazze Interrotte

Caratterizzato da un cast eccezionale che vede protagoniste Winona Ryder, Angelina Jolie e Brittany Murphy, Ragazze interrotte è un film drammatico del 1990. La trama si svolge negli anni ’60 e segue la storia di Susanna Kaysen, interpretata da Winona Ryder, una giovane donna che viene internata in un ospedale psichiatrico dopo un tentativo di suicidio. Qui incontra una serie di personaggi complessi e affronta le proprie battaglie personali mentre cerca di trovare un senso nella sua vita. Nonostante in questo caso non ci troviamo davanti ad una commedia, il film potrebbe essere una piacevole scoperta per chi ha apprezzato la storia delle quattro amiche di Book Club. In modo delicato e profondo, Ragazze interrotte ha parlato di salute mentale e ricerca della propria identità, sensibilizzando molti spettatori sul tema, al tempo.

Nei Miei Sogni

Così come le protagoniste di Book Club – nonostante la loro età – siano ancora alla ricerca del proprio destino e della realizzazione dei loro desideri, lo stesso vale per Carol: la protagonista di Nei Miei Sogni. In questo caso parliamo di un film drammatico del 2015 che segue le vicende di una vedova. Carol ha sempre vissuto una routine tranquilla e prevedibile.

Tuttavia, quando il suo cane muore e incontra un affascinante uomo più giovane di nome Bill, interpretato da Sam Elliott, la sua vita viene sconvolta e iniziano nuove avventure. Come anche Book Club, il film esplora temi come l’invecchiamento, il desiderio di riscoprire la passione e il coraggio di affrontare il futuro con gioia. Il film affronta in modo realistico le sfide e le opportunità che possono sorgere nella terza età, trasmettendo un messaggio di speranza e ricordandoci sempre una cosa: non è mai troppo tardi per cogliere nuove occasioni.

Poms

Tornando nel campo delle commedie arriviamo a Poms: una commedia americana del 2019, diretta da Zara Hayes. Il film racconta la storia di un gruppo di donne anziane che decidono di formare una squadra di cheerleader presso la loro comunità di pensionati, dimostrando che non c’è età limite per perseguire i propri sogni e trovare gioia nella vita. La trama segue Martha, interpretata da Diane Keaton, una donna che si trasferisce in un villaggio per anziani in Florida. Qui, trova un modo per riaccendere la sua passione per la danza e il cheerleading e convince alcune altre donne a unirsi a lei nella creazione di una squadra di cheerleader, nonostante le sfide e i pregiudizi che devono affrontare. Come Book Club, Poms parla in modo divertente dell’amicizia in età avanzata, combattendo ogni stereotipo.

Ricomincio da me

Concludiamo con una commedia romantica del 2018, con protagonista Jennifer Lopez. Ricomincio da me segue la storia di Maya, interpretata da Jennifer Lopez, una donna che, dopo essere stata trascurata per una promozione lavorativa a causa della mancanza di un diploma universitario, si inventa un nuovo percorso di carriera. Con l’aiuto di una falsa identità professionale e del suo talento, Maya si ritrova catapultata in un prestigioso incarico aziendale, dimostrando che l’esperienza e le abilità possono essere altrettanto importanti dei titoli di studio. Come la storia di Diane, Vivian, Sharon e Carol, anche quella di Maya ci insegna a credere in sé stessi e non tirarsi mai indietro di fronte ad una sfida.