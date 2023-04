Blanca: da cosa è tratta la storia della fiction Rai con Maria Chiara Giannetta

La Fiction Rai dal titolo “Blanca” è approdata nel novembre 2021 sugli schermi televisivi ed è disponibile sulla piattaforma di RaiPlay, gratuitamente. Ma, da cosa prende vita la storia di questa detective che ha conquistato le platee televisive?

Blanca: il romanzo alla base della Fiction Rai

La storia di Blanca è tratta liberamente dal romanzo di Patrizia Rinaldi, che ha lo stesso titolo. Il crime drama si basa su un personaggio immaginario, ovvero quello di una ragazza non vedente a un passo dal realizzare il suo sogno: diventare una consulente della polizia.

Protagonista della detective Blanca è l’attrice Maria Chiara Giannetta, interprete foggiana che abbiamo già visto all’opera in altri prodotti televisivi, come “Don Matteo” e “Un passo dal cielo“. Il romanzo di Patrizia Rinaldi è stato realizzato nel 2009 e si ambienta in provincia di Napoli, a Pozzuoli, di seguito la trama dell’opera letteraria da cui è tratta la Fiction Rai.

Il commissariato di Pozzuoli è fermo nel caldo estivo e nella mancanza di casi rilevanti. Il commissario Martusciello e l’ispettore Liguori hanno tempo per i loro contrasti. Martusciello difende la sua appartenenza popolare; l’ispettore aristocratico respinge le semplificazioni del ‘ciuccio di paese’ e rifiuta i ruoli di ‘proprietario di proprietà’, ‘scienziato e cavaliere’. Intanto Martusciello soffre i silenzi della moglie e il ritorno della figlia. Liguori vive un amore incerto con Marinella Di Somma. Crimini spezzano la lentezza dei giorni: una donna uccisa sul fondo di un cratere, il rapimento di un giovane e la scomparsa del figlio di Marinella. I casi sembrano legati alla fabbrica Di Somma e a chi la dirige con metodi vicini all’illegalità. In commissariato arriva Bianca, poliziotta ipovedente esperta di decodificazione. Sarà al fianco di Martusciello, il quale saprà fidarsi del suo modo particolare di decifrare parole e sentimenti. I tre investigatori.

Va, inoltre ricordato che è in preparazione una seconda stagione di Blanca, che ha visto le riprese girate tra Roma e la Liguria, nel 2022, ma ancora non è stata rilasciata una data di uscita.