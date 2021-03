Black Panther II: Martin Freeman parla del film

Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, interprete nel mondo Marvel del personaggio di T’Challa, Black Panther, molti si sono interrogati sul futuro del secondo capitolo: Black Panther II

Black Panter II, si farà?

Martin Freeman, che interpreta Everett K. Ross nel mondo Marvel, ha confermato che sarebbe tornato per il sequel di Ryan Coogler, ma è stato molto prima della tragica morte di Chadwick Boseman che ha lasciato l’intero settore, e il mondo in generale, a vacillare lo scorso agosto. L’attore inglese, affranto per la scomparsa della sua co-star, ha ribadito il suo impegno per la MCU in una nuova intervista a Christina Radish di Collider – che ha parlato con Freeman prima della premiere della seconda stagione di Breeders – che torna su FoX lunedì 22 marzo.

“Sì, stiamo per iniziare le riprese del secondo film di Black Panther II. Presto Ryan Coogler ci dirà in che modo vuole proseguire. Non ho idea della sceneggiatura, quindi non so cosa succederà”, ha detto Freeman.

Alla domanda se avrebbe mai potuto immaginare un mondo in cui avrebbe fatto Black Panther II senza Boseman, Freeman ha ammesso che l’idea di girare un film senza il protagonista non gli era mai passata per la testa:

“Poco prima che Chadwick ci lasciasse, se la mia memoria non mi inganna, stavano lavorando al copione, alla sua sceneggiatura. Poi la tragica notizia. Chadwick è morto, e ho pensato subito, “Oh, ok, potremmo vedere un mondo in cui non c’è più Black Panther, ma c’è Black Panther? Si può fare un film senza il suo protagonista?” Quindi, ancora non so cosa succederà. E no, ovviamente, prima che Chad morisse, l’idea di farlo senza di lui sarebbe stata un’idea stupida. Sarebbe stato pazzesco. È stato molto scioccante, ed è ancora molto, molto strano, che non sia qui. Quindi, sono curioso come tutti di vedere come sarà e spero di scoprirlo molto presto. Tutto quello che so è che Everett K. Ross ci sarà”

Giacomo Caporale