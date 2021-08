Black Mafia Family: Eminem interpreterà il ragazzo bianco Rick nella prodotta da 50 Cent

“Black Mafia Family”, la serie Starz prodotta dal rapper 50 Cent accoglie anche Eminem tra i personaggi

Eminem sta tornando sul grande schermo. Billboard riporta che il rapper farà un cameo nella nuova serie di Starz, “Black Mafia Family”, interpretando Richard Wershe Jr., meglio conosciuto come White Boy Rick. Il vincitore del Grammy e dell’Oscar si unirà alle star Russell Hornsby e Steve Harris.

Eminem ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2002 con “8 Mile”, il film di successo per il quale ha vinto un Academy Award per la migliore canzone originale per “Lose Yourself”. I fan possono solo sperare che la sua apparizione in “Black Mafia Family” porterà lo stesso livello di calore.

Il collega musicista 50 Cent, che sta producendo la serie, ha contribuito a dare la notizia in un tweet che dà il benvenuto a Eminem nel cast, celebrando l’icona di Motor City che si unisce a lui per raccontare la storia della famiglia criminale che è salita al potere alla fine del ventesimo secolo .“Sono onorato e apprezzo il mio buon amico Em per aver supportato il mio nuovo spettacolo BMF“, ha detto l’artista in una dichiarazione aggiuntiva. “Non potremmo fare uno spettacolo con sede a Detroit senza incorporare la leggenda che è Eminem“.

Trama e Cast della serie

Fino a che punto Eminem sarà presente nello show non è noto, ma il suo tempo come White Boy Rick sarà sicuramente memorabile, interpretando il giovane informatore dell’FBI che alla fine è stato condannato all’ergastolo per possesso di oltre otto chilogrammi di cocaina.

Black Mafia Family segue la storia dell’omonima organizzazione di traffico di droga e riciclaggio di denaro, fondata a Detroit dai fratelli Demetrius e Terry Flenory. Prodotta da Demetrius, 50 Cent, Randy Huggins e George Furla, la serie è interpretata anche da Michole Briana White, Ajiona Alexus e Myles Truitt, con ulteriori cameo di Snoop Dogg, La La Anthony e Wood Harris. Black Mafia Family debutterà il 26 settembre su Starz.

Francesca Reale

19/08/2021