Black Adam: una nuova immagine dal set condivisa da Dwayne Johnson

Sul set di “Black Adam” Dwayne Johnson con una foto prende in giro la “distruzione enorme e appropriata” del prossimo film della DC.

Black Adam: Dwayne “The Rock” Johnson condivide la sua eccitazione per il film

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da therock (@therock)

Durante il fine settimana, Dwayne “The Rock” Johnson ha condiviso una nuova immagine dal set di “Black Adam”, insieme ad alcuni dettagli dietro le quinte sulla tuta del suo personaggio. Lo stesso attore ha rivelato che il film era nell’ultima settimana di produzione, prima della data di uscita di luglio 2022.Dwayne Johnson ha offerto ai suoi follower su Instagram uno sguardo sul set e ha condiviso la sua contagiosa eccitazione per il progetto.

Nel post su Instagram, Johnson ha dichiarato: “Questa immagine di Black Adam da dietro ti dà un senso tattile dell’assoluta scala e dimensione del nostro film. Vedete anche un po’ degli intricati e bellissimi dettagli testurizzati del body di Black Adam. (questo non è il tipico costume imbottito della DC o della Marvel) E finalmente hai un assaggio dell’enorme e appropriata distruzione”.

Un film che potrebbe cambiare l’universo DC

Johnson ha firmato il post con un’informazione chiave che potrebbe suggerire che il film sarà più violento rispetto ai passati film DC, come “Shazam” o persino “Justice League” di Zack Snyder: “Come tutti sappiamo, i supereroi hanno un codice di giustizia e di non uccidere i cattivi. Ma Black Adam lo fa. La gerarchia del potere nell’Universo DC sta cambiando. Anti eroe. Uomo in nero. Protettore del suo popolo”.

La trama è stata tenuta segreta da quando è stata annunciata ufficialmente nel 2019, ma i fan dei fumetti sanno esattamente di chi si parla. Potrebbe essere un antieroe che segue la linea, ma alla fine diventa un vero supercriminale. Le prime indiscrezioni di Collider hanno persino ipotizzato che il film potesse guadagnare un rating R.

Il film sarà diretto da Jaume-Collet Serra e scritto da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Oltre a recitare, Dwayne Johnson è anche produttore del progetto.

“Black Adam” potrebbe essere distribuito nelle sale il 29 luglio 2022.

Francesca Reale

13/07/2021