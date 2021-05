Bitter Root: Regina King dirigerà il film tratto dal fumetto

Regina King è stata scelta per dirigere l’adattamento del fumetto della Image Comics “Bitter Root”

Bitter Root: la Legendary sceglie Regina King per la regia

La Legendary ha concluso un accordo con Regina King per dirigere e produrre l’adattamento cinematografico di “Bitter Root”, l’acclamata serie Image Comics creata da David F. Walker e Sanford Greene e dal veterano Chuck Brown. Walker, Greene, Brown e Sean Owolo di Drapetomedia saranno i produttori esecutivi. Infine, Bryan Edward Hill sta attualmente riscrivendo la bozza. L’acclamata serie invece, ha ricevuto nomination per un Eisner Award 2019 per la migliore nuova serie e un premio Ringo 2019 per la migliore serie.

Regina King sta uscendo dal suo acclamato debutto alla regia nel film di Amazon Studios “One Night In Miami”, per il quale è stata nominata per un DGA Award e un NAACP Image Award; il film ha ricevuto anche tre nomination all’Oscar. Come attrice, ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2019 per “If Beale Street Could Talk” di Barry Jenkins ed è stata quattro volte vincitrice di un Emmy.

Trama del fumetto

La storia è ambientata durante il Rinascimento di Harlem del 1924. Qui una famiglia di cacciatori di mostri affronta un male inimmaginabile che scende su New York City. Per generazioni, i Sangery hanno cacciato e curato coloro che sono stati infettati da una forza soprannaturale che si nutre dei pregiudizi dell’epoca, trasformando gli esseri umani in mostri orribili. Con la maggior parte della famiglia morta, i Sangery sopravvissuti devono decidere tra salvare o uccidere le creature. In definitiva, dovranno superare le ferite del passato nella speranza di contrastare un’invasione.

Francesca Reale

12/05/2021