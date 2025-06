Bill Gates a Venezia: il co-fondatore di Microsoft esplora la città con uno stile informale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, ha recentemente visitato Venezia, attirando l’attenzione non solo per la sua fama, ma anche per il suo approccio semplice e discreto. In un contesto di lusso e storia, Gates si è presentato come un turista comune, dimostrando un profondo interesse per l’arte e la cultura italiana. La sua visita è avvenuta in occasione delle nozze di Jeff Bezos, ma ha avuto anche un significato personale, riflettendo la sua passione per la storia e l’arte.

Un arrivo discreto nella città lagunare

Gates è arrivato a Venezia con un volo privato, ma ha scelto di mantenere un profilo basso. Vestito in modo informale con jeans, una polo senza marchi e un golfino in cotone, ha optato per un look casual, lontano dai riflettori. La sua scelta di alloggiare presso il lussuoso St Regis non ha alterato la sua volontà di immergersi nella cultura locale senza ostentazione. Il suo approccio è stato quello di un viaggiatore curioso, desideroso di esplorare la città e le sue meraviglie artistiche.

Visita alle Gallerie dell’Accademia

Durante la sua permanenza, Gates ha visitato le Gallerie dell’Accademia, dove ha atteso in fila come un qualsiasi altro visitatore. In compagnia della sua compagna Paula Hurd e di alcuni membri del suo staff, ha acquistato i biglietti per la mostra “Corpi moderni. La costruzione del corpo nella Venezia del Rinascimento. Leonardo, Michelangelo, Dürer, Giorgione“. Questo gesto ha sottolineato la sua volontà di vivere l’esperienza come un turista comune, senza alcuna preferenza per trattamenti speciali.

Ad accoglierlo c’era Roberta Battaglia, vicedirettrice delle Gallerie, che ha avuto l’opportunità di condividere con lui la bellezza delle opere esposte. Gates ha mostrato particolare interesse per l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, un artista che ha sempre suscitato la sua ammirazione. Nel 1994, infatti, ha acquistato il Codice Leicester per la cifra record di 30,8 milioni di dollari, dimostrando così la sua passione per l’arte rinascimentale.

Incontri di alto profilo e desideri culturali

Oltre alla visita alle Gallerie, Gates ha avuto l’opportunità di esplorare altre meraviglie di Venezia. È stato ospite della Fondazione Cini, dove ha partecipato a una visita privata dell’isola di San Giorgio, accompagnato da personalità di spicco come Oprah Winfrey e Rania di Giordania. Questo incontro ha messo in evidenza non solo il suo status, ma anche il suo desiderio di interagire con altre figure influenti nel campo della cultura e dell’arte.

Durante il suo soggiorno, Gates ha espresso il desiderio di visitare i padiglioni della Biennale, un evento di rilevanza internazionale che celebra l’arte contemporanea. La sua curiosità e il suo interesse per l’arte non si limitano al passato, ma si estendono anche alle espressioni artistiche moderne, dimostrando una visione aperta e un apprezzamento per la creatività in tutte le sue forme.

Un legame personale e culturale

La relazione tra Bill Gates e Paula Hurd, che dura da almeno due anni, è stata un elemento costante durante il soggiorno veneziano. I due hanno già partecipato insieme a eventi di alto profilo, come la festa di fidanzamento di Jeff Bezos nel 2023, tenutasi su uno yacht dal valore di 500 milioni di dollari. Questo legame personale si riflette anche nella loro scelta di esplorare insieme la cultura e l’arte, rendendo la visita a Venezia non solo un viaggio di piacere, ma anche un’opportunità per condividere interessi comuni.

La presenza di Gates a Venezia, quindi, non è stata solo un evento di cronaca, ma un momento che ha messo in luce la sua umanità e il suo amore per la cultura, rendendolo un visitatore unico in una città che ha ispirato poeti e artisti per secoli.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!