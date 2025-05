BigMama e il silenzio su Israele all’Eurovision: le reazioni e il commento di Selvaggia Lucarelli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 ha visto una controversia inaspettata legata alla rapper napoletana BigMama, che ha scelto di non commentare l’esibizione della rappresentante israeliana, Yuval Raphael. Questo gesto ha suscitato un acceso dibattito tra i fan e i commentatori, portando anche Selvaggia Lucarelli a esprimere la sua opinione sulla questione. La situazione ha messo in luce le complessità politiche e sociali legate alla manifestazione musicale, nonché le aspettative nei confronti degli artisti.

Il silenzio di BigMama durante l’esibizione di Yuval Raphael

Durante la serata di ieri, Yuval Raphael ha presentato la sua canzone “New Day Will Rise” sul palco dell’Eurovision, ma BigMama ha mantenuto un silenzio totale. Non ha pronunciato una parola né durante il video di presentazione né dopo l’esibizione. Questo comportamento ha attirato l’attenzione dei telespettatori e degli utenti sui social media, che hanno iniziato a commentare la sua scelta. Alcuni hanno applaudito la rapper per il suo silenzio, interpretandolo come una forma di protesta contro la partecipazione di Israele all’Eurovision. Altri, invece, hanno criticato la sua mancanza di professionalità nei confronti di una collega che ha lavorato duramente per arrivare a quel punto, dopo aver superato le selezioni.

Il dibattito si è intensificato sui social, dove molti utenti hanno notato il silenzio di BigMama. Tweet come “BigMama completamente zitta sia in ingresso sia in uscita dall’esibizione di Israele” e “BigMama in silenzio tombale prima, durante e dopo l’esibizione dell’Israele” hanno evidenziato la reazione della rapper, che ha scelto di non commentare un momento cruciale della competizione. Questo ha portato a riflessioni sul ruolo degli artisti in contesti politici e sociali, e su come le loro scelte possano influenzare la percezione del pubblico.

La reazione di Selvaggia Lucarelli e il dibattito sul silenzio

Selvaggia Lucarelli, nota commentatrice e giornalista, ha deciso di intervenire nella discussione, offrendo una prospettiva diversa. Ha sottolineato che il vero problema risiede nella percezione del silenzio come una forma di azione, piuttosto che come una complicità. Lucarelli ha richiamato l’attenzione sul fatto che BigMama, in passato, ha parlato apertamente delle sue esperienze e delle critiche ricevute, ma ha scelto di rimanere muta in un momento così significativo.

Il suo commento ha messo in luce le contraddizioni nel comportamento di BigMama, che ha parlato di accettazione e di lotta contro l’odio durante il suo intervento al Primo Maggio. In quella occasione, la rapper aveva esortato il pubblico a non lasciarsi influenzare dalle critiche e a vivere liberamente, condividendo la sua personale battaglia contro il cancro e le pressioni sociali. Lucarelli ha quindi messo in discussione la coerenza tra le sue parole e il suo silenzio durante l’esibizione di Yuval Raphael, evidenziando come le scelte degli artisti possano avere un impatto profondo.

Il discorso di BigMama al Primo Maggio: un contrasto con il silenzio all’Eurovision

Il discorso di BigMama al Primo Maggio è stato un momento potente, in cui ha condiviso la sua esperienza personale e ha affrontato il tema dell’accettazione del corpo e delle critiche ricevute. Ha dichiarato: “Non ho mai detto che essere come me è bello. Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me“. Questo messaggio ha colpito molti, poiché ha messo in evidenza le difficoltà che affronta ogni giorno e la resilienza necessaria per affrontare le avversità.

BigMama ha continuato a parlare dell’impatto delle critiche, invitando il pubblico a riflettere su chi sono le persone che si nascondono dietro i commenti negativi. Ha condiviso la sua storia di lotta contro il cancro e ha chiesto comprensione e rispetto per le esperienze altrui. Tuttavia, il suo silenzio durante l’esibizione di Yuval Raphael ha sollevato interrogativi sulla sua posizione rispetto a questioni politiche e sociali, lasciando molti a chiedersi se il suo silenzio fosse una forma di protesta o semplicemente una scelta personale.

La situazione ha messo in evidenza come l’arte e la musica possano essere influenzate da contesti politici e sociali, e come le scelte degli artisti possano generare dibattiti e riflessioni profonde. BigMama, con il suo silenzio, ha aperto un dialogo su temi complessi, invitando il pubblico a considerare le diverse sfumature delle sue azioni e delle sue parole.

