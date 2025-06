Bianca Balti e Alessandro Cutrera: un amore che si celebra in Versilia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bianca Balti e Alessandro Cutrera, una delle coppie più chiacchierate del momento, si preparano a festeggiare il loro primo anniversario. La top model e il pilota automobilistico, che si sono conosciuti e innamorati durante la scorsa estate, hanno scelto di anticipare i festeggiamenti con una romantica fuga in Versilia. Questo weekend di relax e amore è stato immortalato dal settimanale Chi, che ha dedicato ampio spazio alla coppia, compresa la copertina del numero attualmente in edicola.

Un weekend di sole e relax in Versilia

Bianca Balti ha deciso di concedersi una pausa dopo un anno particolarmente impegnativo. La modella ha scelto Forte dei Marmi come meta per questa breve vacanza, dove ha trascorso momenti di spensieratezza insieme ad Alessandro e alla figlia Mia. La rivista Chi ha documentato la loro intimità in spiaggia e in acqua, rivelando gesti affettuosi e la complicità che caratterizza la loro relazione. Durante il soggiorno, Alessandro ha mostrato una particolare attenzione nei confronti di Bianca, sfiorando con delicatezza la cicatrice che segna il suo addome, frutto dell’intervento chirurgico subito lo scorso settembre per la rimozione di un tumore ovarico al terzo stadio.

Un legame speciale tra Alessandro e Mia

Non solo Bianca e Alessandro, ma anche la piccola Mia, figlia di Bianca e dell’ex compagno Matthew McRae, ha partecipato a questa vacanza. Secondo quanto riportato dalla rivista, il rapporto tra Alessandro e Mia sembra essere molto affettuoso. Anche se non sono stati immortalati insieme in molte foto, i due hanno trascorso del tempo giocando e facendo il bagno, creando così un legame che potrebbe rivelarsi significativo per la bambina di dieci anni. Alessandro, che è entrato nella vita di Bianca con discrezione, sembra aver già conquistato un posto speciale nel cuore della piccola, che potrebbe vederlo come una figura paterna.

Le parole d’amore di Bianca su Alessandro

Bianca Balti non manca di condividere momenti della sua vita con Alessandro sui social media. Recentemente, ha pubblicato diverse immagini che li ritraggono insieme, evidenziando il forte legame che li unisce. I fan della coppia hanno notato la sintonia tra i due, commentando positivamente sulla loro relazione. Una follower ha scritto: “Siete una coppia meravigliosa. Lui ha lo sguardo di una persona buona”, a cui Bianca ha risposto affermando che Alessandro è, effettivamente, una persona di grande valore. Queste dichiarazioni si sommano ad altre già espresse dalla modella, che ha descritto Alessandro come il primo uomo capace di prendersi cura di lei in modo autentico.

L’amore tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera continua a crescere, e questo weekend in Versilia rappresenta solo un altro capitolo di una storia che sembra promettere momenti di gioia e condivisione.

