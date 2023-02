Beverly Hills Cop: Axel Foley, Eddie Murphy rivela cosa lo ha spinto a tornare nel cast dopo tanti anni

L’attore statunitense Eddie Murphy in una recente intervista ha parlato della sua carriera e dei suoi progetti futuri, ovvero l’imminente film Beverly Hills Cop: Alex Foley. La star del cinema, infatti, ha aspettato un po’ prima di confermare la sua presenza ed ha deciso di dire si al progetto appena ha sentito un nome, quello del produttore originale Jerry Bruckheimer.

L’attore ha evidenziato come il suo ritorno sia stato complicato a causa dell’età. Basti pensare che quando Beverly Hills Cop è stato presentato per la prima volta correva l’anno 1984 ed egli aveva 23 anni.

Ecco le parole di Eddie Murphy ai microfoni di Collider:

“Non ho più 21 anni. È stato molto tanto tempo fa, ed è un film davvero fisico. E poi ho dovuto fare alcune cose fisiche. So che a Tom Cruise piace fare cose fisiche, ma […] a me piace essere seduto sul divano. Non mi piace saltare, sparare e correre, e ho dovuto saltare, sparare e correre e, di conseguenza, avevo un tutore per le ginocchia alla fine del film. Ho avuto un tutore per il ginocchio, e la mia schiena è ancora incasinata, e tutto il resto. Ma il film sarà speciale.”

Nonostante questo, dopo essersi messo alla prova con prove fisiche di spessore, Eddie Murphy ci assicura che sarà un grande film. Il cast è composto anche da altri ritorni di spessore come quello di Judge Reinhold, Paul Reiser, Bronson Pinchot e John Ashton. Il film è diretto da Mark Malloy mentre la sceneggiatura spetta a Will Beall. Per Mark Malloy questo è il primo cortometraggio mentre Will Beall ha già tantissima esperienza nel settore. Il trailer di Beverly Hills Cop: Axel Foley e la data di uscita ancora non sono stati rilevati da Netflix.

Cosa ne pensate di questo ritorno? Eddie Murphy sarà all’altezza del suo ruolo a distanza di quasi 40 anni? siamo sicuri che il talentuoso attore non deluderà le nostre aspettative.