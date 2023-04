Beverly Hills 90210: Che fine hanno fatto gli attori protagonisti della serie TV cult degli anni ’90?

Beverly Hills 90210 è stata una delle serie TV più famose degli anni ’90 ed è stata seguita da molti appassionati. I protagonisti della serie, come Brenda e Brendon Walsh, interpretati da Shannen Doherty e Jason Priestley, sono diventati famosi grazie al successo della serie. Ma che fine hanno fatto gli attori?

Tutti gli altri personaggi

Shannen Doherty, dopo Beverly Hills 90210, ha partecipato a diverse serie TV, tra cui Streghe. Purtroppo, nel 2015 le viene diagnosticato un cancro al seno, dal quale sembra essersi ripresa, ma nel 2020 annuncia il ritorno del tumore, ormai al quarto stadio.

Jason Priestley, invece, è diventato uno dei sex symbol degli anni ’90 e, dopo la fine di Beverly Hills 90210, ha preso parte a diversi film ed è un grande appassionato di automobilismo. Dal 2016 al 2021 è stato il protagonista di Private Eyes.

Jennie Garth, che ha interpretato Kelly Taylor, è stata una delle poche protagoniste rimaste fino alla fine della serie. Ha partecipato a diverse serie TV, come 90210, lo spin-off della serie originale.

Ian Ziering ha interpretato Steve Sanders, uno dei migliori amici di Brendon Walsh, e dopo Beverly Hills 90210 ha preso parte a diversi film, tra cui Sharknado e Le cose che amo di te.

Brian Austin Green, che ha interpretato David Silver, si è diviso tra la passione per il cinema e quella per la musica.

Tori Spelling, figlia del produttore della serie, Aaron Spelling, ha interpretato Donna Martin. Anche lei ha recitato in diversi film e fiction.

Purtroppo, nel 2019 è morto Luke Perry, l’attore che ha fatto innamorare molti fan nel ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210. Perry ha avuto un ruolo fondamentale anche in Riverdale, dove ha prestato il volto a Fred Andrews, ed è apparso in diverse fiction come Criminal Minds e Will & Grace. La sua ultima apparizione è stata nel film del 2019 C’era una volta a Hollywood, diretto da Quentin Tarantino.

Conclusioni

Beverly Hills 90210 è stata una serie televisiva di grande successo negli anni ’90, che ha segnato l’immaginario di molte persone e ha lanciato molti attori. Gli attori protagonisti hanno tutti avuto carriere variegate dopo la fine della serie, con alcuni di essi che sono diventati vere e proprie icone del cinema e della televisione, come Jason Priestley e Luke Perry. Purtroppo, la scomparsa di quest’ultimo ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo. Altri attori hanno avuto esperienze difficili, come Shannen Doherty che ha dovuto combattere il cancro al seno, ma ha trovato la forza di combattere la malattia e di continuare la sua carriera. Nonostante gli anni passati, Beverly Hills 90210 rimane una serie che ha segnato una generazione e ha saputo affrontare temi importanti come l’amicizia, l’amore e la crescita personale.