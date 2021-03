Benedict Cumberbatch sarà l’illusionista, eroe della Seconda guerra mondiale, Jasper Maskelyne, nel nuovo film del regista di “Jurassic World”, Colin Trevorrow.

Benedict Cumberbatch: mago della Seconda guerra mondiale, non solo della Marvel

La star di “Doctor Strange” guiderà un dramma ambientato durante la Seconda guerra mondiale chiamato “War Magician”, basato sul libro omonimo di David Fisher.

La pellicola, e il libro, racconta la vera storia dell’illusionista britannico Jasper Maskelyne che ha usato la magia per sconfiggere Erwin Rommel nella Seconda guerra mondiale. Tutta la magia e l’illusione sarà sotto la regia di Colin Trevorrow.

La versione di Trevorrow della storia si concentrerà su una “banda magica internazionale” proveniente da tutto il mondo, che ha cospirato con Maskelyne e un ufficiale dell’intelligence militare femminile per sconfiggere i nazisti “.

Maskelyne ha affermato di aver inventato illusioni e camuffamenti per ingannare e aiutare a sconfiggere i nazisti, ma molte delle sue affermazioni sono state contestate.

Sarà quindi sarà interessante vedere se il film di Trevorrow tratta le sue affermazioni come un fatto reale, o se approfondisce le discrepanze. Nicholas Mariani sta scrivendo la sceneggiatura e il film è prodotto da Studiocanal.

Ulteriori informazioni sull’enigmatico film

Il regista ha recentemente concluso “Jurassic World: Dominion”, il terzo film della serie Jurassic World e il secondo da lui diretto. Trevorrow è stato lo scrittore e regista incaricato di portare a casa la saga di Skywalker con “Star Wars: Episodio IX” prima di lasciare il sequel di Lucasfilm per differenze creative.

Benedict Cumberbatch, attualmente sta girando il sequel del MCU “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ma ha continuato a interpretare ruoli in drammi e thriller interessanti come “The Mauritanian” e “The Courier”.

“War Magician” non uscirà prima della fine delle riprese di “Jurassic World: Dominion” poiché quel film non uscirà nei cinema fino a giugno 2022.

Federica Contini

17/03/2021