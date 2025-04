Ben Affleck racconta il suo incontro da fan con Christopher Lloyd durante il talk show di Jimmy Kimmel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel corso di un’intervista con Jimmy Kimmel, l’attore Ben Affleck ha condiviso un ricordo affettuoso legato al suo amore per il film “Ritorno al futuro“. Durante la conversazione, Affleck ha rivelato come la sua passione per il cult cinematografico lo abbia portato a un incontro memorabile con Christopher Lloyd, l’iconico attore che interpreta il Dottor Emmett Brown. Questo aneddoto non solo mette in luce la venerazione di Affleck per il film, ma offre anche uno spaccato della sua giovinezza e delle esperienze che hanno segnato la sua carriera.

L’amore per “Ritorno al futuro”

Ben Affleck ha raccontato di aver visto “Ritorno al futuro” quando era un ragazzino di circa 11-12 anni. Durante la proiezione, ha avuto una rivelazione: “Questo è il miglior film mai realizzato”. La sua affermazione sottolinea l’impatto che il film ha avuto su di lui, un’opera che ha saputo catturare l’immaginazione di intere generazioni. Affleck ha descritto come, mentre tornava a casa in metropolitana, fosse sopraffatto dall’emozione e dalla meraviglia per la storia e i personaggi. La sua passione per il film è rimasta viva nel tempo, tanto da spingerlo a condividere questa esperienza con il pubblico.

L’incontro con Christopher Lloyd

Un anno dopo la visione del film, Affleck ha vissuto un momento che ha segnato la sua gioventù. Racconta di aver visto Christopher Lloyd mentre l’attore era impegnato in uno spettacolo teatrale a Boston. “L’ho visto per strada e non avevo mai visto una celebrità o un attore prima di allora nella mia vita”, ha spiegato Affleck. Con un sorriso, ha ammesso di averlo seguito per dieci isolati, rendendosi conto solo in un secondo momento di aver “stalkerato” l’attore. Questo episodio mette in evidenza non solo l’ammirazione di Affleck per Lloyd, ma anche la spontaneità e l’innocenza di un giovane che si trovava di fronte a un idolo.

Un’idea per un remake

Durante la chiacchierata, Jimmy Kimmel ha colto l’occasione per scherzare sul complicato rapporto di Affleck con Matt Damon, suggerendo che, nel caso in cui dovesse realizzare un remake di “Ritorno al futuro“, sarebbe opportuno evitare che i due si incontrassero. Affleck ha risposto citando una scena del film, affermando: “Terrò in mano una sua foto e lo farò cancellare e impedirò anche che faccia sesso con mia madre”. Questa battuta ha suscitato risate nel pubblico, dimostrando la capacità di Affleck di prendere con leggerezza il suo passato e le sue esperienze nel mondo del cinema.

Riflessioni sulla carriera

Affleck ha anche colto l’occasione per riflettere sulle sue esperienze all’inizio della carriera, ricordando il primo film in cui ha recitato come comparsa insieme a Matt Damon. Questi ricordi non solo rivelano la sua crescita come attore, ma anche il legame duraturo che ha con il suo amico e collaboratore. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua vita professionale, inclusi i progetti futuri e le sfide affrontate nel realizzare scene d’azione, come quelle del sequel di “The Accountant“.

La partecipazione di Ben Affleck al talk show di Jimmy Kimmel ha offerto uno sguardo affascinante sulla vita di un attore che, nonostante il successo, conserva un legame profondo con le sue radici e le sue passioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!