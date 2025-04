Bella Ramsey stanca delle domande sulla sua crescita in The Last of Us: il retroscena del press tour

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bella Ramsey, l’attrice protagonista della serie HBO “The Last of Us“, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo a una domanda ricorrente che le viene posta durante il press tour per la promozione della seconda stagione. La giovane interprete, che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo di Ellie, ha condiviso le sue sensazioni in merito a questo tema, rivelando la frustrazione accumulata nel rispondere a questa specifica curiosità.

La domanda che infastidisce Bella Ramsey

Durante il suo intervento con Dev Griffin di Heart Radio, Bella Ramsey ha rivelato che la domanda più frequente che le viene posta è legata alla sua preparazione per interpretare una Ellie più grande nella seconda stagione. “Sono stata in press tour per tre settimane e questa è la domanda più frequente che mi viene fatta: ‘Allora, Bella, Ellie aveva 14 anni nella prima stagione di The Last of Us, ora ne ha 19 nella seconda, c’è un divario di età di cinque anni, come ti sei preparata a interpretare una Ellie più grande nella seconda stagione?'”, ha spiegato l’attrice, suscitando le risate del conduttore.

Ramsey ha poi aggiunto con sincerità: “Sinceramente sono un po’ stufa di questa domanda”. La giovane attrice ha sottolineato che la crescita del suo personaggio è naturale, affermando: “Sono cresciuta! Ellie è cresciuta! Non c’è niente da dire! Non ho niente da dirti!”. Questo commento mette in luce la pressione che gli attori possono sentire durante i tour promozionali, dove le stesse domande possono ripetersi incessantemente.

La trama della seconda stagione di The Last of Us

La seconda stagione di “The Last of Us” è stata lanciata il 13 aprile su HBO e, in Italia, è disponibile su Sky e in streaming su NOW. Gli episodi della nuova stagione verranno rilasciati settimanalmente fino al 26 maggio. La prima stagione ha ricevuto un’accoglienza straordinaria, con 24 nomination agli Emmy e otto vittorie, tra cui quella per Nick Offerman come miglior attore ospite in una serie drammatica.

In questa nuova stagione, la trama riprende cinque anni dopo il drammatico finale della prima. Bella Ramsey e Pedro Pascal tornano a vestire i panni di Ellie e Joel, due sopravvissuti a una devastante infezione fungina che ha messo in ginocchio il mondo. La seconda stagione si basa sugli eventi del sequel del videogioco, “The Last of Us Part II“, promettendo di esplorare ulteriormente le dinamiche tra i personaggi e le sfide che devono affrontare in un contesto sempre più ostile.

Un successo che continua a crescere

La popolarità di “The Last of Us” non sembra arrestarsi, e la seconda stagione si preannuncia altrettanto avvincente. La serie ha saputo catturare l’attenzione non solo dei fan del videogioco originale, ma anche di un pubblico più vasto, grazie alla sua narrazione profonda e ai personaggi ben sviluppati. Bella Ramsey, con la sua interpretazione di Ellie, ha giocato un ruolo fondamentale nel successo della serie, dimostrando una straordinaria capacità di trasmettere emozioni e complessità.

La frustrazione di Ramsey riguardo alle domande ripetitive è comprensibile, considerando l’intenso lavoro che gli attori devono affrontare durante le promozioni. Tuttavia, il suo impegno e la sua dedizione al personaggio di Ellie continuano a brillare, rendendo la sua interpretazione uno degli aspetti più attesi della nuova stagione. Con l’uscita settimanale degli episodi, i fan possono continuare a seguire le avventure di Ellie e Joel, sperando di scoprire come si evolveranno le loro storie in questo mondo post-apocalittico.

