Beatrice Borromeo in attesa del terzo figlio: i dettagli della gravidanza e la sfilata a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Beatrice Borromeo, nota per la sua eleganza e il suo stile, è al centro di voci riguardanti una possibile gravidanza. I sospetti sono emersi durante la sfilata Dior Cruise 2026, tenutasi a Villa Albani Torlonia a Roma, dove la Borromeo ha indossato un abito monospalla bianco che ha messo in evidenza un pancino sospetto. Questo evento ha attirato l’attenzione di numerosi ospiti, tra cui celebrità del calibro di Deva Cassel e Natalie Portman, ma è stata la Borromeo a catturare i riflettori, non solo per il suo look, ma anche per il gesto affettuoso di accarezzare il suo ventre, un particolare che ha alimentato le speculazioni sulla sua gravidanza.

Il contesto della sfilata Dior Cruise 2026

La sfilata Dior Cruise 2026 ha avuto luogo in una delle location più affascinanti di Roma, Villa Albani Torlonia, un esempio straordinario di architettura neoclassica. Questo evento ha trasformato la storica residenza in una passerella di alta moda, accogliendo un parterre di celebrità e personalità del mondo della moda. Beatrice Borromeo, brand ambassador della maison Dior, ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel mescolare eleganza e modernità. Il suo abito, caratterizzato da un design raffinato e da una silhouette che esaltava la figura, ha suscitato l’ammirazione di tutti i presenti. La scelta di un look così particolare ha fatto sorgere interrogativi, soprattutto considerando il suo gesto di accarezzare il ventre, che ha fatto scattare i rumors su una possibile gravidanza.

La famiglia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, terzogenito della principessa Carolina di Monaco, sono già genitori di due bambini: Stefano Ercole Carlo, nato il 28 febbraio 2017, e Francesco Carlo Albert, nato il 21 maggio 2018. La coppia ha sempre mantenuto un profilo riservato, evitando di esporre i figli in pubblico se non in occasioni ufficiali, come la Festa Nazionale di Monaco, che si celebra ogni novembre. Con la possibilità di un terzo figlio, i fan della coppia si chiedono se questa volta la famiglia possa accogliere una femmina, dopo aver avuto due maschi.

L’assenza al Gran Premio di Formula 1 di Monaco

Un altro elemento che ha suscitato curiosità è stata l’assenza di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, un evento di grande rilevanza sia sportiva che sociale. Tradizionalmente, questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro per la famiglia Grimaldi-Casiraghi, e la loro mancanza ha sollevato interrogativi. Durante l’edizione 2025 del Gran Premio, erano presenti altri membri del clan principesco, tra cui il principe Alberto e la principessa Charlène con il loro figlio Jacques, oltre a Charlotte Casiraghi e Andrea Casiraghi con le rispettive famiglie. La presenza di così tanti familiari ha reso ancora più evidente l’assenza della coppia, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla gravidanza di Beatrice.

In attesa di conferme ufficiali, i fan e gli osservatori della vita della famiglia reale continuano a seguire con interesse gli sviluppi riguardanti Beatrice Borromeo e il suo possibile terzo figlio, mentre la coppia mantiene un profilo basso e riservato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!