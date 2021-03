C’è stato sicuramente molto da vedere nella seconda stagione di Batwoman, poiché l’alba dei tempi di Ryan Wilder (Javicia Leslie), come crociato mascherato di Gotham, è già stata accolta con molti colpi di scena.

Batwoman: “Survived Much Worse”

Le circostanze dell’infortunio con la kryptonite di Ryan, la continua ricerca di Kate Kane (Ruby Rose) e innumerevoli altre trame sono diventate molto complicate. I fan sono sempre più curiosi di vedere esattamente come andrà a finire la storia. Fortunatamente, ora abbiamo un’idea di cosa c’è in serbo, poiché The CW ha rilasciato la sinossi di “Survived Much Worse”, l’ottavo episodio della seconda stagione della serie. Scritto da Natalie Abrams e diretto da Holly Dale.

Le abilità di Batwoman (Javicia Leslie) vengono messe alla prova come mai prima d’ora, mentre la ricerca di Kate da parte di Alice (Rachel Skarsten) continua. Sophie (Meagan Tandy) e Jacob (Dougray Scott) puntano su Coryana. Luke ( Camrus Johnson) e Mary (Nicole Kang) si contendono un ospite inaspettato.

Ancora molti gli interrogativi

L’ incidente con la kryptonite ha messo Ryan a dura prova, mai come prima. La situazione ha preso una direzione disastrosa nell’episodio più recente, con la rivelazione che le sarà fatale a meno che non sfrutti l’antidoto della rosa del deserto. L’idea che anche la ricerca di Kate Kane continui è interessante, soprattutto perché la serie è stata relativamente ambigua riguardo al suo destino, a parte il fatto che lei sarebbe stata rapita e tenuta in ostaggio da Safiyah Sohail (Shivani Ghai).

“Cosa è successo a Kate? È viva, morta, scomparsa, in fuga, è tenuta prigioniera o è persa?” ha detto la showrunner Caroline Dries durante la convention virtuale DC FanDome dello scorso anno. “Questi sono tutti enormi misteri che ci spingono in profondità nella stagione, e tutti i nostri personaggi avranno prospettive diverse su questo. Diverse teorie del complotto, diversi punti di vista, e creeranno molto dramma, tensione, mistero , e intrighi. Sarà scioccante, fantastico e sorprendente. ”

Batwoman va in onda la domenica all’8 / 7c su The CW. “Survived Much Worse” andrà in onda il 21 marzo.

Maria Bruna Moliterni

05 ⁄ 03 ⁄ 2021