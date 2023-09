Capolavoro: cosi si può descrivere la scena della taverna in “Bastardi senza gloria”

Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds) è un film del 2009 scritto e diretto da Quentin Tarantino. È il primo capitolo della trilogia del revisionismo storico del regista, che proseguirà con Django Unchained e C’era una volta a… Hollywood, omaggiando Sergio Leone e la sua trilogia del tempo. Bastardi senza gloria incassò un totale lordo di 321400000 $ contro un budget di produzione di 70000000 $. Il film originale presenta numerosi dialoghi recitati in francese, tedesco ed italiano. Nella versione italiana, invece, i dialoghi in tedesco sono stati lasciati tutti, con l’aggiunta dei sottotitoli, mentre quelli in inglese e francese sono doppiati.

Bastardi senza gloria, la trama

Nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, con la Francia sotto l’occupazione dell’esercito del Fuhrer, Shosanna Dreyfus è testimone della brutale uccisione dei suoi familiari per ordine del crudele colonnello nazista Hans Landa. La giovane riesce a mettersi in salvo e scappa a Parigi dove ottiene una nuova identità e un nuovo lavoro come operatrice e proprietaria di un cinematografo. Nel frattempo il tenente Aldo Raine mette in piedi una squadra di soldati, soprannominati come Bastardi, e con la collaborazione dell’attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, ha intenzione di mettere il bastone nelle ruote all’esercito tedesco. La loro strada si incrocerà con quella della Dreyfus, alla ricerca di vendetta per quanto subito dai propri cari.

La famosa scena del film

ll momento principale del film è forse la scena che si svolge all’interno di un pub, dove una conversazione serrata fra i Bastardi e dei soldati tedeschi si tramuta in un attimo in una carneficina. La situazione infatti degenera in una sparatoria, uno stallo alla messicana nel quale l’unica a salvarsi è Bridget, recuperata da Raine e gli altri che avevano atteso all’esterno. Qui di seguito la famosa scena del film di Quentin Tarantino “Bastardi senza gloria”.