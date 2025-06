Barbara De Santi aggiorna i fan sulle condizioni di salute della sorella Simona dopo un incidente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Barbara De Santi, nota per la sua partecipazione al programma televisivo “Uomini e Donne“, ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti riguardanti la salute di sua sorella Simona, coinvolta in un grave incidente. Dopo un periodo di assenza dai social media, l’ex dama è tornata su Instagram per rassicurare i suoi follower e ringraziare coloro che le hanno mostrato supporto in questo momento difficile.

L’assenza di Barbara De Santi e il grave incidente

Negli ultimi tempi, Barbara De Santi ha ridotto la sua attività sui social, un comportamento che ha destato preoccupazione tra i suoi fan. La causa di questa assenza è stata rivelata dalla stessa De Santi, che ha spiegato di aver dovuto affrontare una situazione critica legata alla salute di sua sorella Simona. In una storia pubblicata su Instagram, ha comunicato ai suoi follower che Simona era rimasta coinvolta in un incidente che ha richiesto un intervento medico urgente. Questo evento ha colpito profondamente Barbara, costringendola a prendersi una pausa dai suoi consueti aggiornamenti.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Barbara ha deciso di tornare sui social per fornire notizie più recenti sulle condizioni di Simona. Ha condiviso un video in cui ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l’importanza delle preghiere e dei messaggi di incoraggiamento che ha ricevuto dai suoi follower. Questo gesto ha dimostrato quanto la comunità online possa essere un sostegno in momenti di crisi.

Aggiornamenti sulla salute di Simona

Nel suo ultimo post, Barbara De Santi ha comunicato che, sebbene la situazione di Simona rimanga delicata, ci sono stati segnali di miglioramento. Ha ringraziato il personale medico e infermieristico del reparto di terapia intensiva, evidenziando il loro impegno e professionalità nel prendersi cura di sua sorella. La De Santi ha espresso la sua fiducia, affermando che anche un piccolo progresso è motivo di speranza in un momento così difficile.

In un secondo messaggio condiviso, Barbara ha voluto ribadire l’importanza della preghiera, ricondividendo un post che affermava: “La forza della preghiera è grandiosa!”. Questo messaggio ha ulteriormente sottolineato il legame tra la comunità dei suoi follower e la sua famiglia, creando un senso di unità e supporto reciproco.

Chi è Barbara De Santi

Barbara De Santi è una figura ben nota nel panorama televisivo italiano, avendo partecipato al programma “Uomini e Donne” fin dal 2011. La sua carriera nel dating show è stata caratterizzata da momenti significativi, tra cui la sua recente partecipazione al trono over. Dopo un periodo di assenza, Barbara è tornata nel programma, ma ha deciso di lasciare nuovamente il format insieme a Ruggiero D’Andrea, un cavaliere conosciuto all’interno del programma. La loro relazione, che dura da tre mesi, sembra procedere positivamente.

La prima volta che Barbara ha lasciato “Uomini e Donne” è stata nel 2020, quando ha deciso di concentrarsi su altri aspetti della sua vita, compresi gli impegni lavorativi. La sua presenza nel programma ha sempre suscitato interesse e affetto da parte del pubblico, rendendola una delle protagoniste più amate della trasmissione.

