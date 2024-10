Ballando con le stelle 2024: la seconda puntata promette emozioni e sorprese il 5 ottobre

Il dance show italiano “Ballando con le stelle“, condotto da Milly Carlucci, ritorna su Rai1 con la sua diciannovesima edizione. La seconda puntata, che andrà in onda sabato 5 ottobre 2024 alle ore 20.35, si preannuncia ricca di spettacolarità e competizione, con ospiti d’eccezione e performance mozzafiato. Ad accompagnare la conduttrice, sempre in forma, ci sarà Paolo Belli, pronto a intrattenere il pubblico di casa.

Gli ospiti speciali di questa puntata

Una delle grandi sorprese della serata sarà la partecipazione di Barbara D’Urso, che calcherà la pista come “ballerina per una notte“. La celebre presentatrice, che ha recentemente ridotto la propria presenza televisiva, avrà l’occasione di tornare sotto i riflettori con due performance di ballo molto attese: una Bachata sulle note di “Todo de me” e una Salsa con la canzone “Azafata”. A supportare Barbara in questa avventura ci sarà il ballerino professionista Gianni Scandiffio, noto per il suo impegno come giudice e formatore all’interno della Federazione Italiana Danza Sportiva. D’Urso è stata oggetto di lunghe trattative per partecipare a questa edizione e finalmente la sua presenza si concretizzerà sul palco del talent show.

Oltre a Barbara D’Urso, il programma offrirà spazio alla competizione vera e propria. Saranno infatti in scena le esibizioni dal vivo dei 13 concorrenti vip, ognuno affiancato dai rispettivi ballerini professionisti. Questo mix di celebrità, abilità e passione per la danza promette di regalare momenti memorabili e di coinvolgere il pubblico, rendendo il sabato sera un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere.

Il cast di concorrenti per la seconda puntata

Il cast per la seconda puntata di “Ballando con le stelle 2024” è composto da personalità di spicco che si preparano a stupire il pubblico con il loro talento. Ecco gli abbinamenti che scenderanno in pista sabato sera:

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

e Federica Nargi con Luca Favilla

con Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

e Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

con Federica Pellegrini e Angelo Madonia

e Furkan Palali con Erica Martinelli

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

con Alan Friedman e Giada Lini

e Nina Zilli con Pasquale La Rocca

con Tommaso Marini e Sophia Berto

e I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Questo mix di attori, presentatori, sportivi e musicisti presenta un’interessante varietà di stili e personalità, promettendo esibizioni che spaziano dal classico al moderno, con l’obiettivo di conquistare i cuori degli spettatori e, naturalmente, della giuria.

La giuria e il sistema di valutazione

Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate da un panel affermato di esperti del settore, composto da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Questa giuria avrà il compito cruciale di valutare le performance, alzando le palette per assegnare i voti. Non mancherà la presenza di Alberto Matano, che gestirà il “tesoretto“, e dai tribuni del popolo, i quali potranno contestare le votazioni e influenzare il risultato finale. Questa struttura crea un contesto dinamico, in cui ogni esibizione può generare dibattito e diverse opinioni, rendendo la competizione ancora più avvincente.

L’appuntamento con “Ballando con le stelle 2024” continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano, confermandosi come uno dei programmi più seguiti del sabato sera. Con protagonisti di talento e un’atmosfera festosa, il programma è destinato a regalarci emozioni, sorprese e momenti indimenticabili di danza.