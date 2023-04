Baisho Chieko riceverà il Gelso d’Oro alla carriera in occasione del Far East Film Festival

Baisho Chieko è un’attrice e cantante giapponese classe 1941. La sua filmografia è lunga chilometri e la sua discografia è una collezione di successi. In occasione del Far East Film Festival di Udine, riceverà il Gelso d’Oro alla carriera per celebrare ulteriormente la sua splendida carriera. In occasione di questo evento presenterà il suo nuovissimo film, Plan 75, e proietterà due film che ha voluto scegliere per il pubblico di Udine: Tora San e Where Spring Comes Late.

L’attrice, nel momento in cui è venuta a conoscenza dell’invito e dell’imminente premio, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Quando ho saputo che ero stata invitata al Far East Film Festival di Udine e che avrei ricevuto un premio mi sono detta: Davvero? Per Plan 75? E invece… Che sorpresa! Il Gelso d’Oro alla Carriera celebra tutto il lavoro che ho svolto da quando sono entrata nel mondo del cinema! Sono davvero felice che i miei ruoli da attrice vengano apprezzati anche all’estero: i film sono proprio qualcosa di meraviglioso, ringrazio di cuore tutto lo staff del FEFF e, ovviamente, prometto che continuerò a recitare con passione e dedizione.”

Baisho Chieko è famosissima per aver interpretato il ruolo di Sakura nell’infinita serie cinematografica Tora San, tra il 1969 e il 1995. Sono molti i film super cult che hanno segnato il suo lunghissimo sodalizio artistico con il regista Yamada Yoji. Dopo aver ricevuto numerosissimi premi per la sua carriera da attrice e doppiatrice, ha presentato al 75° Festival di Cannes il suo nuovo film, Plan 75. Plan 75 è la prima opera della regista giapponese Hayakawa Chie. Uscirà nei cinema italiani il prossimo 11 maggio, sotto il segno della Tucker Film.

Di seguito la trama del nuovissimo film Plan 75: