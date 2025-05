Bad Bunny: la nuova icona del reggaeton pronta a conquistare l’Italia nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Bad Bunny, il rapper portoricano che ha rivoluzionato il panorama musicale del reggaeton, è al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per le sue controversie e relazioni. Con un tour che prevede tappe in Italia nel 2026, l’artista continua a far parlare di sé, attirando fan da ogni parte del mondo.

Chi è Bad Bunny

Nato nel 1994 a Bayamon, Porto Rico, il suo vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio. Bad Bunny è emerso come uno dei protagonisti della musica urbana latinoamericana, accumulando un impressionante palmarès di premi, tra cui due Grammy Awards, quattro Latin Grammy e due American Music Awards. La sua carriera è decollata nel 2013, quando ha iniziato a pubblicare brani su SoundCloud, ma è nel 2016, dopo aver firmato con un’etichetta discografica, che ha iniziato a guadagnare notorietà.

La sua ascesa è stata accelerata da collaborazioni con artisti di fama mondiale come Drake, Cardi B e J Balvin. Un momento cruciale della sua carriera è stato l’halftime show del Super Bowl nel 2020, dove si è esibito insieme a Shakira, consolidando la sua posizione nel panorama musicale globale. Il suo primo album, interamente in spagnolo, ha raggiunto vertici nelle classifiche americane, mentre la rivista Time lo ha nominato tra le persone più influenti del momento. Nel 2020 e 2021, Bad Bunny è stato l’artista più ascoltato su Spotify, con oltre 83 milioni di ascoltatori mensili, e i suoi profili social su Instagram e TikTok vantano milioni di seguaci.

Successo e polemiche

La fama di Bad Bunny è accompagnata da una serie di polemiche che hanno contribuito a renderlo un personaggio controverso. La sua partecipazione a una campagna pubblicitaria di intimo maschile ha suscitato critiche per il suo approccio provocatorio, attirando l’attenzione dei media e dei social. Un episodio che ha fatto scalpore è avvenuto durante un concerto, quando ha lanciato il cellulare di un fan, generando reazioni contrastanti tra i presenti.

Le sue relazioni personali hanno alimentato ulteriormente il gossip. La sua ex fidanzata, Carliz De La Cruz, ha intentato una causa da 40 milioni di dollari, accusandolo di aver utilizzato senza consenso la sua voce in alcune canzoni, in particolare nella frase “Bad Bunny Baby”. I due si erano conosciuti nel 2011, quando lavoravano in un supermercato, e la loro relazione è durata diversi anni.

Dopo la rottura con Carliz, Bad Bunny ha intrapreso una relazione con Gabriela Berlingeri, la quale ha catturato l’attenzione dei fan durante la quarantena per il Coronavirus. La coppia ha condiviso momenti romantici sui social, culminando in un duetto musicale. Attualmente, il cantante è al centro di un nuovo gossip riguardante la modella e influencer Kendall Jenner, con la quale è stato avvistato in diverse occasioni.

La fluidità sessuale di Bad Bunny

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times, Bad Bunny ha parlato della sua sessualità, definendosi sessualmente fluido. Ha dichiarato: “In fin dei conti, non so se tra 20 anni mi piacerà un uomo. Non si può mai sapere nella vita. Ma al momento sono eterosessuale e mi piacciono le donne.” Questa apertura ha suscitato un ampio dibattito tra i suoi fan e i media, contribuendo a rendere Bad Bunny non solo un artista di successo, ma anche una figura di riferimento per la discussione sulla fluidità sessuale e l’identità di genere.

Con un futuro luminoso davanti a sé e un tour che promette di essere un grande successo, Bad Bunny continua a scrivere la sua storia nel mondo della musica e oltre, mantenendo viva l’attenzione su di sé e sulla sua arte.

