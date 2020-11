Baby Boss 2 – Affari di famiglia: il trailer del sequel in uscita nel 2021

A distanza di 3 anni, arriva nei cinema il secondo capitolo del film d’animazione “Baby Boss”, intitolato “Baby Boss 2 – Affari di famiglia”

In uscita il sequel della commedia d’animazione con incassi record al Box Office

Il sequel della commedia record d’incassi candidata all’Oscar, “Baby Boss 2 – Affari di famiglia” uscirà nel 2021 e oggi, 24 novembre 2020, è stato diffuso il primo trailer. Il secondo capitolo del film d’animazione della DreamWorks Animation che ha incassato più di 500 milioni di dollari nel mondo, sarà diretto nuovamente da Tom McGrath e prodotto da Jeff Hermann. I fratelli Tim Templeton e Baby Boss Ted, rispettivamente voci di James Marsden e Alec Baldwin nella versione originale, in questo sequel, hanno ognuno le proprie vite lontani. Tim è un padre di famiglia pigro e senza lavoro, mentre Ted è CEO di una società di fondi speculativi. Ma in arrivo c’è anche un nuova missione da compiere e un nuovo affare di famiglia.

La trama del sequel “Baby Boss 2 – Affari di famiglia”

In “Baby Boss 2 – Affari di famiglia”, Tim e Carol, voce di Eva Longoria, crescono la piccola Tabitha, molto affezionata allo zio Ted, e la nuova arrivata Tina, doppiate da Ariana Greenblatt e Amy Sedaris. Tim cerca di dissuadere Tabhita dal sue desiderio di diventare come suo zio, che adora e considera un genio, per farle avere un’infanzia normale, senza progetti sul futuro che è ancora tutto da scrivere.

Durante un’accesa discussione tra i due fratelli, dopo una visita inaspettata di Ted, la piccola Tina rivela la sua identità: anche lei è una Baby Boss in missione tra i migliori agenti segreti della BabyCorp. Il suo compito riguarda il Dr. Edwin Armstrong, voce di Jeff Goldblum, fondatore della scuola di Bambini Super Dotati che frequenta la, appunto, bambina prodigio, Tabitha. I fratelli, così, attraverso travestimenti e piani non sempre studiati nei minimi dettagli, riscopriranno il significato profondo di famiglia e affetto.

Giorgia Terranova