Avete visto la sosia donna di Tom Cruise? La somiglianza è incredibile: sembrano fratello e sorella!

Tom Cruise è uno degli attori più famosi al mondo tanto che la sua assenza alla notte degli Oscar 2023, per motivi professionali, non è passata inosservata. Se il suo volto è conosciuto da tutti, non tutti sanno però che la star sembra avere una sosia, tanto somigliante da sembrare una sorella. Si tratta dell’attrice Téa Leoni.

Chi è la sosia di Tom Cruise

In questo collage la somiglianza tra i due attori è veramente evidente. Non hanno nessuna parentela tra loro, neanche lontanamente. In questo caso si parla di doppelganger, cioè di una persona esteticamente uguale ad un’altra, senza nessuna parentela di mezzo.

Téa Leoni è un’attrice statunitense, nata a New York nel 1966, da padre naturalizzato statunitense, ma di origine italo-polacca, e madre di origine inglese. Tom Cruise, invece, è nato a Syracuse nel 1962, da entrambi genitori statunitensi. In comune hanno però la carriera nel mondo del cinema.

La carriera nel mondo del cinema

L’attrice ha studiato psicologia ed antropologia prima di dedicarsi alla recitazione. Il suo debutto sul piccolo schermo avviene con la soap opera Santa Barbara. Nel 1991 fa il suo esordio al cinema con la commedia Switch (Nei panni di una bionda) di Blake Edwards, dove recita accanto ad Ellen Barkin e Loranne Bracco.

Téa Leoni si fa poi conoscere per diversi ruoli, come quello nel film Deep Impact, del 1988. In seguito ha recitato anche in Jurassic Park III e Hollywood Ending, diretto da Woody Allen. Dopo essere apparsa in vari film, l’attrice ha trovato il successo in televisione, interpretando il Segretario di Stato Elizabeth McCord nella serie CBS Madam Secretary.

È stata a lungo sposata con l’attore David Duchovny, da cui ha divorziato nel 2014. Moltissimi utenti social hanno notato la somiglianza dell’attrice con Tom Cruise, sottolineandola con post e commenti. Ora aspettiamo che girino un film insieme!