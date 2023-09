Avete visto la sorella gemella di Giovanni Ribisi? È un’attrice e sceneggiatrice di successo

L’attore statunitense Giovanni Ribisi è una figura conosciuta a livello mondiale grazie alle sue interpretazioni in film celebri come “Ted” e alla sua partecipazione in popolari serie TV come “Sneaky Pete”. Tuttavia, ciò che molti potrebbero non sapere è che dietro questo talentuoso attore si cela una figura altrettanto talentuosa: la sua sorella gemella, Marissa Ribisi, una personalità poliedrica nel mondo dello spettacolo.

Marissa Ribisi è nata a Los Angeles il 17 novembre 1974, figlia del musicista di origini italiane Albert Anthony Ribisi e della manager tedesca Gay Landrum. Essendo gemella di Giovanni Ribisi, noto attore di fama internazionale, è inevitabilmente entrata nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme del fratello.

Cresciuta in una famiglia con una forte affinità per l’arte e la creatività, Marissa ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dell’intrattenimento alla fine degli anni ’80, apparendo in diverse serie TV statunitensi. Tuttavia, il suo primo ruolo da protagonista è arrivato nel 1998 con il film “Some Girls,” di cui è anche co-sceneggiatrice. Nel 1999, è stata la protagonista della serie TV “Grown Ups,” dimostrando il suo talento e la sua versatilità come attrice. Nel 2001, ha scritto il film “According to Spencer,” in cui ha nuovamente recitato come interprete.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Marissa Ribisi ha dimostrato di avere diverse passioni. Osservando il suo profilo Instagram, emerge il suo amore per la fotografia e il surf. Inoltre, la si può spesso vedere in compagnia dei suoi figli, nelle sue foto. Infatti, la sua relazione con il cantante statunitense Beck dei Record Club ha portato alla nascita di diversi figli. Il primogenito, Cosimo Henry, è nato nel 2004, poco dopo il loro matrimonio. Successivamente, è arrivata Tuesday nel 2007 e, nel 2019, dopo 15 anni di matrimonio, la coppia ha annunciato il loro divorzio.

