Avete visto la nuova fidanzata di Claudio Amendola? Lavora nel mondo dello spettacolo ma non fa l’attrice

Si chiama Giorgia, fa la costumista ed è la nuova fidanzata di Claudio Amendola. L’attore romano, protagonista e regista della serie tv di Canale 5 Il patriarca, è reduce dalla separazione con Francesca Neri. Scopriamo qualcosa in più sul suo nuovo amore.

Chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola

Di Giorgia sappiamo che lavora nel mondo dello spettacolo come costumista e che ha 15 anni in meno di Amendola. I due sono sempre stati molto riservati finora ma la loro storia è stata scoperta perché sono stati fotografati insieme all’esterno di un ristorante dai paparazzi di Diva e Donna.

Lui in jeans e maglione viola, lei in felpa e pantaloni con una sigaretta elettronica in mano. Sembrano amici che chiacchierano amabilmente fuori dal ristorante (di proprietà dell’attore) ma una fonte ha rivelato che la coppia si starebbe frequentando dalla scorsa estate.

La fine della relazione con Francesca Neri dopo 25 anni

Claudio Amendola ha ufficializzato la fine della relazione con Francesca Neri (25 anni insieme, di cui 12 di matrimonio) nell’ottobre scorso. L’attore romano e la misteriosa Claudia vivrebbero insieme nella Capitale già da qualche mese. Sembra che l’attore sia molto felice insieme alla nuova compagna.

Durante la trasmissione Verissimo, Amendola aveva raccontato la fine del suo rapporto con Francesca Neri, madre di suo figlio Rocco.

“La vita è bizzarra, è strana, è imponderabile – ha spiegato l’attore – Io non avrei mai creduto di poter interrompere la storia con Francesca. Poi invece è successo, ma la vita va vissuta per quello che è. Ma sarà comunque per sempre, senza possibilità di appello, la pagina, il libro, l’enciclopedia più importante della mia vita”

Claudio Amendola e Francesca Neri si erano conosciuti nel 1998 sul set del film Le mani forti. Nel 1999 è nato Rocco (Amendola era già padre di Alessia e Giulia nate dal suo precedente matrimonio con Marina Grande) e nel 2010 si sono sposati a New York in gran segreto.