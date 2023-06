Avete visto la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio? È giovanissima e fa la modella, of course

Meghan Roche è la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio e sembra proprio che i due abbiano intrapreso una relazione. La ragazza, di professione modella (avevamo dei dubbi?), ha 26 anni in meno della star di Hollywood. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è la presunta nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio

Meghan Roche ha 22 anni, fa la modella ed è nata e cresciuta in Pennsylvania, in una famiglia normale di Yardley e una casa con giardino e due cani. La ragazza, dai grandi occhi azzurri e i lunghi capelli castani, ha iniziato presto la carriera davanti alla macchina fotografica firmando a 15 anni un contratto con l’agenzia Women Management. Il debutto professionale è avvenuto nel 2017 con una campagna per il brand Givenchy.

Quello di fare la modella però non era il suo sogno da bambina. Alla rivista Fashion Week Daily, infatti, Meghan ha dichiarato che ​“ero il classico maschiaccio. Indossavo pantaloncini e scarpe da basket e uscivo solo con ragazzi”. Invece il destino ha riservato per lei un futuro diverso. A 13 anni è stata notata dal proprietario di una spa e incoraggiata a fare un provino per lavorare come modella.

Le foto insieme ad Ibiza: è nata una storia?

Oggi la top model vive a New York ed è amica delle colleghe Gigi e Bella Hadid con cui esce spesso per divertirsi. Il suo profilo corrisponde perfettamente ai canoni di DiCaprio che, nella sua vita, ha collezionato storie d’amore con giovani e bellissime modelle. La relazione più lunga è stata quella con la top model israeliana Bar Refaeli, durata dal 2005 al 2011.

In questi giorni Leonardo DiCaprio e Meghan Roche sono stati fotografati insieme su un bellissimo yacht ad Ibiza, dove entrambi sono in vacanza. Sui loro profili Instagram però, per ora, non compaiono ancora foto di coppia. L’attore dà spazio come sempre alle sue battaglie civili e ambientaliste. Aspettiamo e vedremo…