Avete visto la figlia di Natalia Estrada? È uguale alla mamma, ha due figli e vive in montagna

Natalia Mastrota è la figlia dell’attrice Natalia Estrada, da tempo ritiratasi dalle scene per dedicarsi alla sua passione, quella dei cavalli. Natalia è figlia del conduttore televisivo Giorgio Mastrota. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è la figlia di Natalia Estrada

Natalia Mastrota è nata a Gijon, in Spagna, nel maggio 1995. Somiglia tantissimo alla celebre mamma ma la sua vita è molto lontana dal mondo dello spettacolo. La madre e il padre si sono separati quando era molto piccola e non ricorda quasi nulla dei suoi genitori insieme se non gli inseguimenti dei paparazzi e i servizi sui giornali.

Fin da piccola è sempre stata sportiva e la sua passione è la montagna. Di professione è trail runner e scialpinista. Vive a Chamoix con il compagno Daniel Castillo, 34 anni, che fa la guida alpina. La coppia ha due figli: Marlo, nato nel 2018, e Sasha, nel 2020.

Ha sofferto di disturbi alimentari

Natalia si è raccontata di recente in tv nel corso della trasmissione di Canale 5 Verissimo. Ha dichiarato a Silvia Toffanin di aver un bellissimo rapporto sia con la mamma che con il papà.

“Con mia madre ci legavano i cavalli perché prima di fare le gare di sci facevo gare di equitazione. Mio padre mi sostiene in tutto. È più pasticcione, ma abbiamo un legame splendido”

Natalia Estrada, infatti, a fine anni Novanta, all’apice della sua carriera televisiva, ha fatto una scelta radicale: ha abbandonato il piccolo schermo per dedicarsi a tempo pieno all’equitazione.

Durante l’intervista, la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ha rivelato di aver sofferto di disturbi del comportamento alimentare: