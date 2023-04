Avete visto la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin? Ha un nome originale e aiuta la madre nel suo nuovo business

Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono stati una delle coppie più invidiate dello star system. Lei bellissima attrice sulla cresta dell’onda, lui frontman dei Coldplay, una delle band più amate di sempre. Gwyneth e Chris sono stati insieme per 13 anni e hanno avuto due figli: Apple e Moses. Scopriamo qualcosa in più sulla ragazza dal nome singolare.

Chi è la figlia di Gwyneth Platrow e Chris Martin

Gwyneth Paltrow e Chris Martin si sono sposati nel 2003, nel 2004 è nata Apple e nel 2006 Moses. La ragazza, quasi ventenne, bionda e con gli occhi di ghiaccio, assomiglia tantissimo alla mamma. Ha avuto notorietà planetaria appena nata non solo per la fama dei genitori ma anche per il nome scelto per lei.

Ne ha spiegato l’origine l’attrice premio Oscar per Shakespeare in love, anni dopo, in un’intervista a Oprah Winfrey.

“È venuto in mente a Chris e, quando me l’ha proposto, l’ho subito adorato. È un nome così dolce che mi fa venire in mente solo cose belle. Le mele, poi, sono così buone e salutari”

La partecipazione alle canzoni del padre e all’attività della madre

Apple sembra che abbia un bel caratterino e che abbia avuto un’adolescenza un po’ ribelle, ma come tutti i ragazzi a quell’età, del resto. Non tutti sanno invece che la ragazza ha contribuito a una canzone dei Coldplay. Nel brano Let somebody go, infatti, c’è anche il nome di Apple Martin. La ragazza ha collaborato alla stesura del testo insieme a Chris Martin e a tutti gli altri membri della band. Ha cantato anche, sempre insieme al padre, in un brano di Ariana Grande, Just a little bit of your heart.

E da quando la madre ha preso le distanze dalla carriera cinematografica per dedicarsi alla sua società Goop, anche Apple ne ha preso parte. Aiuta la mamma a selezionare i prodotti, ad allestire i negozi del brand, e spesso a filmare i suoi video. Ha iniziato da poco il college e i genitori, rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio, sono molto orgogliosi di lei.