Avete visto il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Tutte le informazioni e le curiosità su di lui

Andrea Bosca è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, attrice e conduttrice che tornerà a presentare il Concertone del primo maggio 2023. I due non hanno ancora ufficializzato la relazione ma sembra che stiano insieme dall’estate scorsa. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Andrea Bosca, nato nel 1980, è un attore e regista piemontese. Diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, lavora in teatro e ha preso parte a molte produzioni cinematografiche di successo. Tra i film della sua carriera citiamo Si può fare di Giulio Manfredonia, Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek, Noi credevamo di Mario Martone e Quantico, serie televisiva americana. Il suo talento lo porta a spaziare dalla commedia al dramma, dallo spionaggio al noir.

La carriera televisiva

Numerose sono le fiction in cui ha recitato negli ultimi anni: Orgoglio (2006), Romeo e Giulietta (2013), La dama velata (2015), Grand Hotel (2016), Non dirlo al mio capo (2016), I medici (2016), C’era una volta studio Uno (2017), Il capitano Maria (2018), La porta rossa (2019). È stato di recente coprotagonista, insieme a Giuseppe Fiorello, del docu-film I cacciatori del cielo, andato in onda su Rai 1.

È attivo anche nel sociale: nel 2017 ha creato, insieme ad altri artisti italiani, la Onlus Every Child is My Child, un’organizzazione no-profit che si occupa di garantire un futuro e un’istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili.

La vita sentimentale

Andrea Bosca e Ambra Angiolini si sono conosciuti sul set della serie televisiva Protezione Civile, girata a Stromboli. Si sono frequentati con molta discrezione finché non sono stati fotografati insieme mentre si scambiavano baci, abbracci e carezze. I due non commentano ma hanno iniziato a mostrarsi insieme nei rispettivi profili Instagram e a taggarsi nelle storie. Ambra ha già presentato Andrea ai genitori e ai figli.

Ambra Angiolini è reduce dalla relazione tormentata con l’allenatore Massimiliano Allegri mentre Andrea Bosca ha avuto in passato una storia con la collega Valeria Bilello.