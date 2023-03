Avete visto il compagno di Mika? È un regista molto riservato, nonostante stiano insieme da oltre 15 anni

Mika, pop star di livello internazionale, torna in Italia con cinque date dopo il successo del concerto del settembre scorso all’Arena di Verona. Tutti conoscono il suo volto, ben pochi quello del suo compagno, Andreas Dermanis, un personaggio molto riservato. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla storia della loro relazione.

Chi è il compagno di Mika

Andreas Dermanis è un regista, autore e produttore documentaristico. Nato nel 1989 in Grecia, vive a Londra con Mika. È una persona estremamente riservata. Nonostante stiano insieme da oltre 15 anni, il cantante non pubblica mai foto di coppia sui suoi profili social e Andreas ha un profilo privato.

Il compagno di Mika ha diretto numerosi videoclip di cantanti noti tra cui Bastille e Emeli Sande. Andreas e Mika si sono conosciuti in quest’ambiente, ormai 18 anni fa. Si sono incontrati ad un programma televisivo e hanno lavorato insieme dietro le quinte per tanto tempo, prima di innamorarsi.

Il sostegno per il coming out del cantante

Quando il cantante ha fatto coming out, dichiarando pubblicamente di essere omosessuale, stava già insieme ad Andreas. E sicuramente la loro solida relazione lo ha aiutato. Mika stesso ha dichiarato che il compagno è stato cruciale in quel momento e proprio grazie a lui non ha avuto più paura di rivelarsi al mondo.

Mika, nell’estate 2023, sarà a Cattolica (8 luglio), Perugia (10 Luglio), Marostica (12 luglio), Matera (15 luglio), Tarvisio (23 luglio). Il cantante di origine libanese ha cinque album all’attivo e un nuovo disco in lavorazione, dopo la recente uscita della colonna sonora del film Zodi and Tehu, The Two Princes Of The Desert, da lui composta e prodotta.

Mika è anche un volto noto del piccolo schermo. Ha condotto l’Eurovision Song Contest 2022, è stato giudice di XFactor Italia per cinque edizioni, è ideatore e presentatore di Stasera CasaMika, il suo one-man-show fatto di musica, intrattenimento e racconti di un viaggio attraverso l’Italia.