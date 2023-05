Avete visto come è diventato Pax, il figlio di Angelina Jolie? La sua passione è la fotografia

Pax Thien Jolie Pitt è il terzo figlio adottivo della ex magnifica coppia di Hollywood formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. È stato adottato nel 2007 a 3 anni e mezzo in un orfanotrofio in Vietnam, dove era nato il 29 novembre 2003. Vediamo come è diventato ora e scopriamo qualcosa in più su di lui.

Come è diventato Pax, il figlio di Angelina Jolie

Il primo figlio ad essere adottato da Angelina Jolie e Brad Pitt è stato Maddox, nel 2002. In seguito, la famiglia si è allargata con l’adozione di Zahara in Etiopia e di Pax in Vietnam. La prima figlia naturale, Shiloh, è nata in Namibia nel 2006 mentre i gemelli Vivienne e Knox sono nati in Francia nel 2008. La rottura tra la coppia di divi è avvenuta nel 2016.

Il nome di nascita di Pax Thien Jolie Pitt è Pham Quang Sang che, in vietnamita, significa luce brillante. Quando è stato adattato il suo nome è stato cambiato con quello attuale composto da un nome latino e da uno vietnamita: il primo significa pace, il secondo cielo.

Ha recitato con i genitori ma la sua passione è la fotografia

È forse il più riservato dei sei figli della coppia. Ha avuto qualche piccola esperienza nel mondo del cinema ma non intende proseguire quella strada. Ha recitato in Maleficent, film di cui è protagonista Angelina Jolie, e ha prestato la voce, insieme ai suoi fratelli, a uno dei personaggi di Kung Fu Panda 3.

Si è diplomato in una prestigiosa scuola di Los Angeles e la sua passione è la fotografia, soprattutto la street photography. È stato anche fotografo di scena in un film di sua madre, First they killed my father. E ha scattato diverse foto sul set del suo ultimo film, Senza sangue. Sembra quindi che il mondo dell’arte sia la sua strada, del resto anche il padre Brad ultimamente si sta cimentando, con successo, con la scultura.