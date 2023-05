Avete visto come è diventato il primo figlio di Angelina Jolie? Ha lasciato gli Stati Uniti per studiare a Seul

Maddox Jolie Pitt è il primo figlio della coppia di star Angelina Jolie e Brad Pitt. È stato adottato da neonato nel 2002 in Cambogia ed ha ormai 21 anni. Vediamo come è diventato oggi e scopriamo qualche curiosità su di lui.

Come è diventato il primo figlio di Angelina Jolie

Alla recente cena di Stato organizzata alla Casa Bianca da Joe Biden in omaggio al presidente sud coreano Yoon Suk-Yeol sono stati invitati anche Angelina Jolie e suo figlio Maddox. Il primogenito della splendida attrice, adottato da neonato, dopo essersi diplomato, ha scelto di frequentare l’università in Corea del Sud.

La decisione di trasferirsi a Seul è dovuta alla volontà di recuperare i rapporti con la famiglia di origine. Scelta che non è stata ostacolata dalla madre, nonostante il dispiacere per la separazione. Appena tornato negli Stati Uniti, Maddox ha così accompagnato la celebre mamma alla cena di gala in cui i due presidenti hanno discusso di temi particolarmente importanti come il nucleare e la minaccia nordcoreana.

L’adozione nel 2002 in Cambogia

Angelina Jolie, che si è da poco dimessa dal suo ruolo di inviato speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, non aveva occhi che per il figlio. Di lui si è innamorata subito, nel 2002, e attorno a lui ha costruito la sua famiglia in giro per il mondo. In seguito, infatti, ha adottato Pax in Vietnam e Zahara in Etiopia. La prima figlia naturale avuta dall’ex marito Brad Pitt, Shiloh, è nata in Namibia mentre i gemelli Vivienne e Knox sono nati in Francia. La rottura tra la coppia di divi è avvenuta nel 2016.

Una fondazione a suo nome

Dopo l’adozione di Maddox, Angelina Jolie aveva chiesto la cittadinanza cambogiana. Ha inoltre creato un ente benefico a suo nome, la Maddox Jolie-Pitt Foundation, con l’obiettivo di preservare l’ambiente, la salute, l’istruzione e le infrastrutture della Cambogia.

Quando Maddox nel 2019 ha lasciato il nido per studiare biochimica in Corea del Sud, alla Yonsei University, Angelina Jolie si è particolarmente commossa.