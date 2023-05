Avete visto come è diventata Vivienne, la figlia più piccola di Angelina Jolie? Parla l’arabo e ama gli animali

Vivienne Jolie Pitt, insieme al fratello gemello Knox e alla sorella maggiore Shiloh, sono i figli naturali dell’ex coppia divina Angelina Jolie e Brad Pitt. Nata nel 2008, un minuto dopo Knox, Vivienne è la più piccola del clan. Scopriamo come è diventata e qualche curiosità su di lei.

Come è diventata la figlia più piccola di Angelina Jolie

Vivienne Marcheline Jolie Pitt è nata a Nizza, oggi ha quindici anni ed è la fusione perfetta tra i suoi genitori. Ha la cittadinanza onoraria francese perché Angelina Jolie aveva scelto di partorire i sui gemelli sulla riviera francese e il sindaco di Nizza li ha onorati con cittadinanza. A 18 anni, se lo desidereranno, i due gemelli potranno chiedere di diventare cittadini francesi.

A 9 anni Vivienne ha debuttato al cinema nel ruolo della piccola principessa Aurora in Maleficent. Il suo secondo nome è Marcheline è in onore di sua nonna, l’attrice Marcheline Bertrand. La mamma di Angelina era morta un anno prima della sua nascita, nel 2007, per un cancro al seno.

Vivienne parla l’arabo, ama la recitazione e i cani

La piccola di casa Jolie-Pitt è protagonista di una scultura, insieme al fratello Knox. L’artista Daniel Edward, infatti, ha trasformato una foto scattata dal padre Brad Pitt in una scultura, dal titolo Landmark for Breastfeeding. È stata esposta in una galleria di Norman in Oklahoma, vicino al luogo di nascita di Pitt.

Vivienne parla abbastanza bene l’arabo, lingua che ha scelto di studiare fin da piccola, su incoraggiamento della madre. È appassionata di animali, in particolar modo ama i cani. La si vede spesso nel suo quartiere mentre porta a spasso i suoi cani e, con i suoi fratelli, partecipa a vendite di beneficienza a favore degli animali.

La ragazza sembra aver mantenuto la passione per la recitazione, dopo la partecipazione al film Maleficent, ma cosa farà da grande è ancora presto per dirlo.