Avete visto come è diventata Shiloh, la figlia di Brad Pitt? Ha esordito nel mondo del cinema ma ama la musica e la danza

Shiloh Pitt è la prima figlia nata dalla relazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt dopo le adozioni di Chivan Maddox e di Zahara Marley. Assomiglia molto alla madre ma ha i colori del padre. Scopriamo qualcosa in più su di lei e vediamo come è diventata.

Da bambina la figlia di Brad Pitt voleva essere un maschio

Nata nel 2006, Shiloh Pitt è cresciuta tra Africa e Stati Uniti ed ha debuttato nel mondo del cinema a soli due anni. Il suo nome è un omaggio alla sorella mai nata di Angelina Jolie che avrebbe dovuto chiamarsi, appunto, Shiloh Baptist.

Già da bambina, Shiloh diceva di non sentirsi rappresentata dal genere femminile e ha soli due anni aveva chiesto ai suoi genitori di essere chiamata John o Peter. I genitori hanno acconsentito senza problemi alle sue richieste e la bambina è stata fotografata spesso con capelli corti e abiti maschili.

Il debutto nel cinema e la passione per la danza

A due anni ha fatto la sua prima comparsa al cinema recitando con il padre Brad Pitt nel film Il curioso caso di Benjamin Button. Il suo personaggio era Caroline, figlia del protagonista e di Daisy. Nel 2014, invece, rifiutò di recitare insieme alla madre in Maleficent e il suo posto venne preso dalla sorella minore Vivienne. Recentemente ha dato la sua voce al personaggio Shuai Shuai di Kung Fu Panda 3.

Ottieni codice di incorporamento

Non si sa se continuerà a lavorare nel cinema ma sembra che la sua grande passione sia la danza. In diversi profili Tik Tok e molti canali YouTube, poi, ci sono video in cui Shiloh si cimenta con coreografie hip-hop. È appassionata anche di musica e in un video compare con la madre a un concerto dei Måneskin.

La ragazza è iscritta alla scuola Millennium Dance Complex: un’accademia di danza da cui sono usciti artisti come Jennifer Lopez, Katy Perry, Miley Cyrus e Britney Spears.