Avete visto come è diventata Rumer, la figlia di Bruce Willis? Gli ha regalato uno spiraglio di luce in questo periodo buio

Rumer Willis è la primogenita di Bruce Willis e Demi Moore, splendida ex coppia di Hollywood. E li ha resi nonni da poco della piccola Louetta Isley Thomas Willis. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua famiglia.

Come è diventata la figlia di Bruce Willis

Rumer Glenn Willis, attrice e cantante, è nata il 16 agosto 1988 in Kentuckynel periodo in cui il padre stava girando il film Vietnam: verità da dimenticare. Debutta al cinema nel 1995 nel film Amiche per sempre, dove recita anche la madre. Dopo qualche parte di poco conto, nel 2005 ottiene un ruolo di rilievo nel film Hostage, con protagonista il padre Bruce.

Nel 2008 intraprende una carriera lontano dai genitori, recintando nei film From Within e La coniglietta di casa. Nel 2019 è nel cast stellare del film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood.

Dal 2020 ha una relazione con il cantante Derek Richard Thomas e il 18 aprile 2023 è nata la prima figlia della coppia, Louetta Isley Thomas Willis. Si tratta della prima nipote di Demi Moore e Bruce Willis, che hanno divorziato nel 2000 ma sono rimasti in ottimi rapporti. La piccola è nata in casa e Rumer ha documentato il parto su Instagram.

La grande gioia in un periodo difficile

Tutta la famiglia allargata di Rumer ha postato commenti di grande gioia alla notizia del lieto evento. La ragazza ha due sorelle, Tallulah e Scout, nate dall’unione tra Willis e Demi Moore. Mabel e Evelyn, invece, sono nate rispettivamente nel 2012 e nel 2014 dal matrimonio di Bruce Willis con Emma Heming.

Questa grande gioia arriva in un periodo difficile. Dopo l’annuncio della malattia di Bruce Willis, le sue condizioni di salute sono drasticamente peggiorate e gli è stata diagnosticata una demenza fronto-temporale. Tutta la famiglia allargata è stretta con affetto intorno all’attore.