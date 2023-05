Avete visto come è diventata Maya, la figlia di Uma Thurman? È una stella della musica

Maya Hawke è una delle figlie d’arte più talentuose di Hollywood. Figlia della coppia di star Uma Thurman ed Ethan Hawke è oggi un’artista che si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo grazie alle sue grandi doti artistiche e non al suo nome. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua carriera.

Ecco come è diventata la figlia di Uma Thurman

Maya Ray Thurman Hawke è nata l’8 luglio 1998 a New York. È attrice, cantante e modella. I genitori, che si sono conosciuti sul set di Gattaca – La porta dell’universo e sposati nel 1998, hanno divorziato nel 2005. Ha studiato recitazione fin da piccola ma ha debuttato come modella per Vogue e ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie.

Come attrice ha esordito nel 2017 nella miniserie televisiva Piccole donne, poi ha avuto una piccola parte, in C’era una volta a… Hollywood, film di Quentin Tarantino. Il successo è arrivato però con il ruolo di Robin dalla terza stagione della serie Netflix Stranger Things. Il suo è il primo personaggio della serie appartenente alla comunità LGTBQ+.

La carriera nel mondo della musica

Contemporaneamente inizia anche la sua carriera nel mondo della musica, pubblicando, nel 2019, il primo singolo To Love a Boy. Oggi è sia attrice sia cantautrice molto apprezzata. Nel 2020 pubblica il primo album, Blush, e nel 2022 il secondo, Moss.

Nelle interviste, Maya dichiara sempre di avere uno splendido rapporto sia col padre che con la madre, di essere orgogliosa di loro sia personalmente che professionalmente e li ringrazia pubblicamente per averla educata con sani principi.

Ha quattro fratelli: Levon (2002), figlio dei suoi genitori, Luna (2012), nata dalla relazione della madre Uma Thurman con Arpad Busson, Clementine Jane e Indiana nate, rispettivamente, nel 2008 e nel 2011 dalla relazione del padre Ethan Hawke con la sua ex babysitter.

Su Instagram Maya Hawke vanta un profilo ufficiale da oltre 10 milioni di follower.