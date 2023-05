Avete visto come è diventata la figlia di Pietro Taricone? Ha un bellissimo rapporto con la mamma ed è uguale al papà

Sophie Taricone è diventata grande: ha già 18 anni, è bellissima ed assomiglia tantissimo al padre. La privacy della figlia di Pietro Taricone (scomparso nel 2010) e di Kasia Smutniak è stata protetta a lungo. Solo in tempi recenti, infatti, la ragazza è comparsa insieme alla mamma in occasioni pubbliche. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

La storia d’amore tra Taricone e Smutniak e la tragica morte dell’attore

Sophie Taricone è nata nel 2004 ed è il frutto della relazione tra Pietro Taricone e Kasia Smutniak. I due si incontrano nel 2003: lui (28 anni) è reduce dal successo del Grande Fratello e inizia a fare l’attore, lei (24 anni) sta muovendo i primi passi nel mondo del cinema. La loro storia d’amore inizia sul set del film Radio West e da allora sono inseparabili.

Il 29 giugno 2010, a Terni, Taricone muore tragicamente a causa di un incidente durante un lancio con il paracadute, sua grande passione. Da qual momento la vita di Sophie viene protetta da telecamere e macchine fotografiche e la ragazza cresce coltivando un ottimo rapporto con la madre e poi con la famiglia allargata composta da Domenico Procacci (nuovo compagno di Kasia Smutniak) e dal figlio della coppia Leone, nato nel 2014.

Come è diventata la figlia di Pietro Taricone

Le prime apparizioni pubbliche di Sophie risalgono al 2018, accanto alla madre sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La ragazza assomiglia tantissimo al padre, ha i suoi colori e gli occhi intensi. L’abbiamo rivista di recente, al Festival del Cinema di Roma 2022, e poche settimane fa a Parigi alla sfilata di Alexander McQueen, sempre con la madre, sempre bellissima ed elegantissima.

Di lei sappiamo poco, non ha un profilo social ma dalle foto che la ritraggono vediamo che ha un look acqua e sapone e sembra una ragazza uguale a tutte quelle della sua età. Non sappiamo neanche se seguirà le orme dei suoi genitori ma, vista la grande complicità con la madre, la speranza c’è.