Avete visto come è diventata la figlia di Asia Argento? Fa mille lavori e ha da poco fatto coming out

Anna Lou Castoldi è doppiamente figlia d’arte. È la figlia dell’attrice Asia Argento e del musicista Morgan nonché nipote del regista Dario Argento. Ha doti recitative e musicali come i genitori ma ha deciso di cercarsi un’altra strada nel mondo dell’arte. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Come è diventata la figlia di Asia Argento

Ventun anni, Anna Lou ha debuttato nel mondo del cinema a 12 anni, nel film Incompresa, diretto dalla madre. Recentemente ha recitato anche nella serie televisiva Baby. Ma non è sicura che la recitazione possa diventare la sua professione. Ha rivelato di fare molti lavori in questo periodo: ripetizioni di inglese, consegna delle pizze, cameriera, persino manovale.

“Sono aperta – ha dichiarato – allo sviluppo di me stessa rispetto al mondo in tutte le forme d’espressione”

Il coming out

E, tra le altre cose, ha svelato pubblicamente di vivere in un piccolo borgo con la sua ragazza, di nome Dora. Non è la prima volta che la figlia di Asia Argento esce allo scoperto. Già nel 2022 aveva pubblicato un post su Instagram in cui diceva di essere “innamorata del mondo attraverso gli occhi di una ragazza”.

Ma non solo. Anna Lou racconta anche che tra i suoi progetti c’è quello di andare a vivere all’estero.

“Non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa – dichiara – ma adottare e costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abbiamo tanti progetti ma l’Italia sembra spingere i giovani, e le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”

L’indipendenza dai celebri genitori

E sembra che non abbia intenzione di chiedere aiuto ai suoi, celebri, genitori.