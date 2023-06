Avete riconosciuto questa splendida bambina? È un personaggio dello spettacolo molto famoso e molto amato

Questa bellissima bambina, sorridente nella foto, dieci anni dopo sarà già un idolo della televisione. L’avete riconosciuta? Si tratta di Ambra Angiolini, fotografata da piccola con il papà, che sarà lanciata poco più che adolescente da Gianni Boncompagni nel programma Non è la Rai. Scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua carriera.

La bambina nella foto è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977 e grazie a Gianni Boncompagni, con la trasmissione Non è la Rai, diventa un vero e proprio fenomeno mediatico. Dal 1992 al 1995, la ragazzina, benché istruita dal regista tramite auricolare, si distingue per la grande disinvoltura e spigliatezza con cui si pone davanti alla telecamera. Nel 1994 vince addirittura il Telegatto come Personaggio rivelazione dell’anno.

Nello stesso anno pubblica il singolo T’appartengo, oggi pezzo cult, e diventa un idolo dei giovanissimi. Dopo l’esperienza a Non è la Rai, conduce il Festivalbar 1995 e poi Generazione X. L’anno successivo affianca Pippo Baudo al Dopofestival di Sanremo. Nel programma Rai Milano-Roma, nel 1997, Dario Fo è insieme a lei quando viene a conoscenza di aver ottenuto il Premio Nobel per la Letteratura.

I successi della sua carriera e la vita sentimentale

Nel 1998 inizia la carriera come speaker radiofonica e diventa madrina del Pride Roma del 2000. La lunga storia d’amore con Francesco Renga inizia nel 2003 (e termina nel 2015) e le dà i figli Jolanda nel 2004 e Leonardo nel 2006. Nel 2007 Ambra Angiolini debutta al cinema con il film Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e si aggiudica sia il Nastro d’Argento che il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Da allora ha interpretato diverse pellicole, ha lavorato per la televisione, è ritornata in radio ed è diventata giudice di X Factor su Sky. È sicuramente una delle attrici e conduttrici più amate dal pubblico italiano. Per quando riguarda la sua vita sentimentale, dopo la relazione con il ct della Juventus Massimiliano Allegri, sembra abbia ritrovato la felicità con il collega Andrea Bosca.