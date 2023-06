Avete riconosciuto il ragazzo biondo della foto? Oggi ha 84 anni ed è un divo amatissimo dal pubblico

Questo bellissimo ragazzo biondo nella foto d’epoca in bianco e nero oggi è un divo amatissimo dal pubblico. Non è difficile da riconoscere, si tratta di Terence Hill, idolo del piccolo schermo soprattutto grazie al personaggio di don Matteo. Scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è il ragazzo biondo della foto

All’anagrafe Mario Girotti, Terence Hill è nato a Venezia nel 1939 ed ha origini italo-tedesche. Il padre era Girolamo Girotti, originario della provincia di Terni, la madre Hildegard Thieme, di origine tedesca. Mario bambino ha vissuto da piccolo a Lommatzsch, in Germania, nel periodo dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Tornato in Italia, vive nella città del padre e, durante una gara di nuoto viene notato dal regista Dino Risi. Vacanze col gangster (1951) fu il suo debutto sul grande schermo. Poi Luchino Visconti lo volle nel film Il Gattopardo, da subito considerato un capolavoro della cinematografia. Ma il successo arriva come protagonista di pellicole di spaghetti western in coppia con il collega Bud Spencer, tra cui il celeberrimo Lo chiamavano Trinità (1971). E la consacrazione finale è segnata anni Duemila grazie alla fiction Rai Don Matteo in cui interpreta un prete abile investigatore.

L’addio al personaggio di Don Matteo

Dopo vent’anni nello stesso ruolo, Terence Hill ha passato il testimone a Raoul Bova, uscendo di scena. Una rinuncia che ha provocato sconcerto negli spettatori e che l’84enne attore aveva così spiegato al suo pubblico:

“Non volevo smettere di fare Don Matteo – ha dichiarato l’attore al settimanale Sorrisi e Canzoni – Avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”