Avete riconosciuto il ragazzino della foto? È stato sballato d’amore e ha conquistato il cuore di una delle più belle attrici di Hollywood

Questo bel ragazzino biondo è oggi uno degli attori più affascinanti di Hollywood. Non è difficile da riconoscere perché è piuttosto somigliante. Ashton Kutcher, infatti, ha ancora oggi quel sorriso ammaliante. Scopriamo qualche informazione in più su di lui e sulla sua carriera.

Gli inizi della carriera di Ashton Kutcher

Christopher Ashton Kutcher è nato il 7 febbraio 1978 a Cedar Rapids, Iowa, da Larry Kutcher e Diane Finningan, che divorziarono quando il ragazzino aveva 16 anni. La sua infanzia è stata segnata da diversi traumi, tra cui quello della paralisi infantile del suo gemello eterozigote Michael. L’attore ha raccontato di aver pensato spesso al suicidio quando, per salvare il fratello, voleva dargli il suo cuore.

Ashton inizia a lavorare come modello per diverse agenzie di moda, tra cui Next Model Management di New York. La carriera di attore prende il via quando viene scelto per la serie TV Thtat’s ’70s Show. Nel 2004 arriva il successo al cinema con The Butterfly Effect, in cui interpreta il ruolo di Evan, un ragazzo che soffre di amnesia.

I suoi ruoli più famosi e la vita sentimentale

Le commedie però gli sono più congeniali ed è ricordato per aver interpretato Oliver Martin in Sballati d’Amore, insieme alla coprotagonista Emily Friehl. Recita anche in Notte brava a Las Vegas (2008) con Cameron Diaz, Appuntamento con l’amore (2010) di Garry Marshall, Amici, amanti e… con Natalie Portman. Nel 2013 interpreta il fondatore di Apple Steve Jobs nel biopic di Joshua Michael Stern Jobs.

La vita privata di Ashton Kutcher è stata spesso al centro delle cronache. Nota è la sua relazione con l’attrice Demi Moore, molto più grande di lui. Si sono sposati nel 2005 ma hanno divorziato nel 2011. Nel 2012 inizia una storia con Mila Kunis, che sposa nel 2015. Nel 2014 nasce la primogenita Wyatt Isabelle, mentre nel 2016 arriva il piccolo Dimitri.

Di recente l’attore ha dichiarato di aver sofferto di una rarissima forma di vasculite. Una malattia autoimmune che gli aveva messo fuori uso la vista, l’udito e tutto l’equilibrio. Per fortuna si è ripreso ed è tornato in piena salute.