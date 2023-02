Chi è quel carinissimo bambino biondo fotografato tra le braccia dei suoi genitori, una coppia dallo stile decisamente hippy? Si tratta di uno degli attori più celebri e amati al mondo. Il bambino nella foto, infatti, è un giovanissimo Leonardo DiCaprio ritratto nel 1976 (dal fotografo Peter Fleming) con i genitori George e Irmelin.

Le origini italiane di Leonardo DiCaprio

Dal nome, l’attore sembrerebbe avere chiare origini italiane. In realtà ci sono ma non sono così marcate. I genitori si chiamano George DiCaprio e Irmelin Indenbirken. Il papà è per metà di origini italiane (campane) e per metà bavaresi. La mamma, invece, è di origine tedesca, ma proveniente da zone dell’ex Unione Sovietica.

Il suo nome, Leonardo, si deve alla passione del padre artista e al fatto che, durante la gravidanza, i suoi genitori fecero un viaggio in Italia. La madre sentì il primo calcio nella pancia proprio davanti a un quadro di Leonardo da Vinci e da lì nacque l’idea di chiamarlo così. I genitori divorziarono dopo pochi anni.

Gli esordi della carriera cinematografica

Di Caprio (nato a Los Angeles l’11 novembre 1974) ha iniziato la sua straordinaria carriera cinematografica molto giovane. Da bambino partecipò a trasmissioni televisive e spot pubblicitari. A 17 anni aveva un ruolo fisso in Genitori in blue jeans. Tra i 22 e i 23 anni era già una star di Hollywood grazie a tre film che ebbero grandissimo successo: Romeo + Giulietta di William Shakespeare, La stanza di Marvin e Titanic.

La passione per la natura

L’attore è un grande amante degli animali e della natura. La sua fondazione versa ogni anno milioni di dollari per la protezione di varie specie a rischio. Ha acquistato un’isola di 104 acri, Blackadore Cay, al largo del Belize. Lì ha costruito un rifugio per animali e un resort, gestiti grazie a sistemi energetici ecosostenibili.

La vita sentimentale

Leonardo DiCaprio non ha figli. Nota è la sua predilezione per le giovani modelle. All’inizio degli anni Duemila ha vissuto le due storie più durature della sua vita. Tra il 2000 e il 2005 risale il tormentato rapporto con Gisele Bündchen, mentre tra il 2005 e il 2011, con qualche pausa, è stato legato alla modella israeliana Bar Refaeli. Ora, dopo la storia con Camila Morrone, avrebbe una relazione con la giovanissima modella di origini israeliane Eden Polani.