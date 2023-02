Rosita Celentano è la primogenita di Adriano Celentano, icona della musica e del cinema italiano. La mamma è Claudia Mori, attrice e cantante altrettanto famosa. Rosita è nata il 17 febbraio del 1965 a Roma, festeggia dunque in questi giorni 58 anni ma sembra ancora una ragazzina! Vediamo qualche curiosità su di lei.

I tre figli di Adriano Celentano

Rosita ha due fratelli, figli della celebre coppia: Giacomo (nato nel 1966) e Rosalinda (1968). Figlia d’arte per antonomasia, ha sempre lavorato nell’ambito del mondo dello spettacolo. Alcuni di noi la ricorderanno nel 1989 condurre il Festival di Sanremo accanto ad altri tre figli d’arte: Gianmarco Tognazzi, Danny Quinn e Paola Dominguin. Da allora la sua carriera ha spiccato il volo.

La carriera da figlia d’arte di Rosita

In televisione Rosita Celentano ha lavorato con Davide Mengacci ne La domenica del Villaggio ed è stata anche co-conduttrice di Domenica In. Per il cinema ha interpretato diversi ruoli. Ha recitato per la prima volta nel 1975 nel film Yuppi Du diretto e interpretato dal padre Adriano. Tra le altre pellicole a cui ha preso parte troviamo Mak Pi 100, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, I 2 soliti idioti. Il suo ultimo film è stato Compromessi sposi del 2019.

La vita sentimentale da rotocalco

La sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip. Negli anni ’90 ha avuto una relazione molto chiacchierata con l’emergente star Jovanotti. In seguito è stata legata a Mario Ortiz, ex ballerino dei California Dream Men, a Paride Orfei e al Principe Soldano Kunz d’Asburgo-Lorena. A cinquant’anni Rosita conosce Angelo Vaira, istruttore cinofilo, e lo sposa. Ma sembra che dopo alcuni anni d’amore la loro storia sia naufragata.

Rosita è vegana e animalista convinta e vive con i suoi amatissimi cani. Condivide la sua vita super salutare su Instagram, con un profilo seguitissimo (@rositacelentano_), dove conta oltre 95mila followers.