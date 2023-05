Avete mai visto la moglie di Giuseppe Zeno? È bella come lui e lavora nel mondo dello spettacolo

Margareth Madé è la moglie di Giuseppe Zeno, l’attore protagonista della fiction di Canale 5 A due passi dal cielo 2. È una donna bellissima ed è anche famosa nella sua professione. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la moglie di Giuseppe Zeno

Margareth Tamara Maccarone, nome d’arte Margareth Madé, è nata il 22 giugno 1982 a Paternò, in provincia di Catania, da papà italiano e madre egiziana. È attrice e modella. I suoi genitori si sono separati quando aveva 8 anni e ha trascorso gran parte della sua infanzia con i nonni e con la mamma. Ha iniziato la carriera nel mondo della moda fin da ragazzina e nel 2000 ha vinto il concorso New Model Today.

Ha cominciato quindi a studiare dizione e recitazione e decide di cambiare nome scegliendo quello di Margareth Madé. Nel 2008 viene scelta da Giuseppe Tornatore per il film Baarìa ed è la svolta della sua carriera. Nel 2010 interpreta Sophia Loren nella miniserie La mia casa è piena di specchi, è la protagonista di Una donna per la vita e recita nelle serie televisive Il paese delle piccole piogge e Buio.

Ha preso parte a Il commissario Montalbano e ha partecipato nel 2016 all’undicesima edizione di Ballando con le stelle.

Il matrimonio e le due figlie

Da giugno 2015 è legata a Giuseppe Zeno che sposa il 20 agosto 2016 nella Chiesa di San Giovanni Battista, ad Ortigia, nel cuore di Siracusa. Nel 2017 nasce Angelica mentre nel 2000 arriva la seconda figlia della coppia, Beatrice.

Giuseppe Zeno, classe 1978, attore teatrale e televisivo, è noto soprattutto per aver fatto parte del cast di fiction di successo come Gente di mare, Capri, Il peccato e la vergogna, Le tre rose di Eva. Ha debuttato nel 2003 nella serie Un posto al sole dove ha interpretato il ruolo di Marco Tosi.

Ha recitato anche al cinema (La finestra di fronte, Come un delfino, Come un gatto in tangenziale) e nel 2018 ha partecipato alla quindicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle.