Avete mai visto la moglie di Fausto Brizzi? È stata una grande atleta e tra poco saranno in tre

Silvia Salis è la moglie di Fausto Brizzi, il regista di Notte prima degli esami che sarà nelle sale il 29 aprile con il film Da grandi. La coppia ha rivelato da poco un dolce segreto. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla loro vita.

Silvia Salis ha 37 anni, è stata campionessa di lancio del martello ed è attualmente vicepresidente del Coni. Nel suo palmares ha due Olimpiadi, tre campionati del mondo e ben dieci titoli tricolori. Ha sposato Fausto Brizzi, che ha 17 anni più di lei, due volte: la prima il 14 novembre 2020 in Campidoglio. La seconda cerimonia si è tenuta nel 2021 alle Maldive.

Il regista nel 2017, all’apice del successo, è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune aspiranti attrici. Accuse da cui è stato poi completamente prosciolto ma che hanno mandato a rotoli il suo precedente matrimonio con Claudia Zanella, da cui aveva avuto una figlia: Penelope Nina, di sette anni.

Ora, Fausto Brizzi e Silvia Salis stanno per diventare genitori come ha annunciato lei stessa sui social con la foto di una ecografia e la scritta “Ti aspettiamo”. Con un cuoricino azzurro, quindi si presume che il futuro bimbo sia un maschio. L’evento è atteso dopo l’estate perché la Salis ha scritto di essere al quarto mese di gravidanza.

I due si sono conosciuti a una festa di Natale della Federazione di atletica, proprio nel pieno della tempesta mediatica che ha travolto il regista. Ma la donna non si è lasciata condizionare.

“Non mi sarei mai perdonata di aver perso la possibilità di vivere un grande amore – ha dichiarato la Salis in un’intervista al Corriere della Sera – per quello che di Fausto scrivevano i giornali o pensavano il panettiere o il commercialista sotto casa. Ho capito fin dal primo giorno che era un uomo lontanissimo dall’immagine di lui che veniva fatta passare e che è stata demolita dall’indagine: contro Fausto non c’era nulla”