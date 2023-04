Avete mai visto la moglie di Fabrizio Bentivoglio? Lavora nel mondo dello spettacolo ma ha un passato da sportiva

Silvia Pippia è la moglie di Fabrizio Bentivoglio, l’attore protagonista de Il ritorno di Casanova, il nuovo film di Gabriele Salvatores. Il loro amore è quasi ventennale nonostante l’attore e regista milanese abbia vissuto altre relazioni lunghe ed importanti nella sua vita. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Chi è la moglie di Fabrizio Bentivoglio

Nata nel 1976, Silvia Pippia è un’attrice, come il marito. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, però, ha fatto parte della società sciistica Sci Club Fana ed ha ottenuto risultati di prestigio nello sport. Ha vinto infatti diversi trofei nello slalom Gigante e nello slalom Speciale.

Quando ha deciso di dedicarsi al cinema, ha studiato recitazione a Roma e ha iniziato a farsi apprezzare nell’ambiente. Silvia Pippia e Fabrizio Bentivoglio si sono conosciuti nel 2004 sul set del film L’amore ritorna, diretto da Sergio Rubini. Nella pellicola lei interpretava l’infermiera del Pronto Soccorso. Del cast facevano parte anche Giovanna Mezzogiorno, Margherita Buy e Mariangela Melato.

La vita sentimentale dell’attore e regista milanese

L’incontro è avvenuto pochi anni dopo la fine della relazione tra Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino, durata dal 1993 al 2001. La loro storia d’amore è stata lunga e invidiata. I due attori compaiono insieme anche nel film del 1995 Come due coccodrilli. Si lasciano nel 2001 ma mantengono un ottimo rapporto. Tornano infatti a lavorare insieme in più occasioni, come nel 2013 sul set de Il capitale umano di Paolo Virzì e nel 2014 per la pellicola Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores.

La storia tra Fabrizio Bentivoglio e Silvia Pippia viene presto sugellata dalla nascita di Vera, nata nel 2007, e poi da quella di Federico, classe 2009. Nel 2012 si sposano, con rito civile, a Roma, presso la chiesa sconsacrata di Terme di Caracalla. Il giorno della cerimonia Silvia era incinta del terzo figlio, Matteo, che sarebbe nato pochi mesi dopo.