Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? Hanno appena festeggiato 25 anni di matrimonio

Sabrina Knaflitz è la moglie di Alessandro Gassmann ed è una delle donne più invidiate d’Italia. Sempre insieme e ancora innamoratissimi, i due hanno appena festeggiato 25 anni di matrimonio. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla coppia.

Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 novembre 1968, da madre romana e padre piemontese di origini austriache (questa l’origine del cognome) ed è un’attrice. Ha studiato Lettere all’Università e parla quattro lingue, oltre all’italiano il tedesco, l’inglese e il francese.

Ha iniziato a recitare alla fine degli anni ’80 e fatto parte di produzioni importanti, come I picari di Mario Monicelli, e di film campioni d’incassi, come I laureati di Leonardo Pieraccioni. La sua ultima interpretazione risale al 2001 nel film Tuttapposto.

Sabrina è molto riservata, non usa i social network, non rilascia interviste e, oltre al lavoro, si è sempre occupata della famiglia e della casa. Lei e Alessandro Gassmann si conoscono nel 1993 e si sposano nel 1998.

“Una sera – ha Alessandro Gassmann – andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi . Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme a non ci separammo più ”

Il figlio Leo è nato a Roma il 22 novembre 1998 e fa il cantautore. Nel 2018 ha partecipato a X Factor e nel 2020 ha vinto Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano Vai bene così. Il suo primo album si intitola Strike e sua madre è da sempre la sua prima fan. È stata Sabrina a incoraggiarlo per coltivare il suo talento.

Alessandro Gassmann ha sempre avuto parole piene d’amore e di stima per la moglie:

“È una donna splendida, forte, in casa le decisioni le prende lei. A lungo, si è tirata fuori dal lavoro per sostenere la famiglia e me. Incontrarci è stata una fortuna. Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità”