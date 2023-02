Deva Cassel è la bellissima figlia di Monica Bellucci, star italiana di fama internazionale, al centro delle cronache di questi giorni per la presunta love story con il regista Tim Burton. Deva è figlia anche dell’attore francese Vincent Cassel, ex marito della diva. Vediamo qualche notizia in più sulla ragazza figlia d’arte.

La figlia di Monica Bellucci ha iniziato come modella

Deva è nata a Roma il 12 settembre del 2004, ha quindi 18 anni. Vanta una somiglianza impressionante con la madre dalla quale ha ereditato la dirompente bellezza. E, come la madre, ha iniziato la carriera come modella, nel 2020 con lo spot di Dolce e Gabbana. Ha proseguito con le sfilate e ora, dopo essere apparsa sulle copertine delle riviste di moda più famose del mondo, ha intrepretato il suo primo ruolo al cinema.

Il suo primo ruolo al cinema

La modella, infatti, è una delle protagoniste di The Beautiful Summer, il film di Laura Lucchetti tratto dal romanzo di Cesare Pavese La Bella Estate. Deva interpreterà Amelia, una ragazza alla ricerca di sé stessa e della propria sessualità. Con lei nel cast ci saranno Yle Yara Vianello, presente già in Nudes della stessa Luchetti, Nicolas Maupas e Alessandro Piavani. Il film, girato a Torino,è prodotto dalla Kino Produzioni insieme a Rai Cinema e uscirà in sala nel corso del 2023 distribuito da Lucky Red.

La vita privata

Deva Cassel non ha però abbandonato lo studio, che per la madre Monica resta una priorità. Dal punto di vista sentimentale, risulta impegnata con il modello Luca Calandra. Dopo essersi conosciuti nell’estate del 2020, i due hanno fatto il loro debutto in pubblico come coppia durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

La giovane top model ha una sorella, Leonie, che Monica Bellucci ha avuto sempre dall’ex marito Vincent Cassel nel 2010. La coppia è stata sposata dal 1999 al 2013. Cassel è diventato papà per la terza volta nel 2019 di una splendida bambina: Amazonie, frutto della storia d’amore con la modella Tina Kunakey.