Avete mai visto la figlia di Kim Basinger? Ha appena reso nonna l’attrice sex symbol degli anni Ottanta!

Ireland Baldwin è la figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin che negli anni Novanta sono stati una delle coppie più amate e invidiate dello star system. Ora Ireland li ha resi per la prima volta nonni. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è la figlia di Kim Basinger

Ireland Eliesse Baldwin è nata il 23 ottobre 1995. Quando i genitori decidono di separarsi, nel 2000, la bambina finisce al centro di una dura battaglia legale. Baldwin dovette faticare per continuare a vedere e a frequentare la figlia e ne parlò nel suo libro del 2008 A Promise to Ourselves: A Journey Through Fatherhood and Divorce.

Ora Ireland, modella e attrice, ha avuto una bambina, Holland, frutto della relazione con il musicista RAC (André Allen Anjo). L’annuncio è stato dato con un post su Instagram assieme alla di foto dei neogenitori con la neonata tra le braccia. Anche Kim Basinger ha condiviso la gioia per la nipotina postando, qualche giorno prima della nascita, le foto di Ireland da piccola.

La gioia per la nascita della piccola Holland

Hilaria Baldwin, attuale moglie dell’attore Alec Baldwin, ha invece scritto sui social: “Tutte queste zie, zii e noi nonni siamo così emozionati che Holland sia qui!!! Congratulazioni a mamma e papà, Ireland e Andre. Vi vogliamo tanto bene!” Alec Baldwin, infatti, negli ultimi anni, ha avuto ben sette figli dalla moglie Hilaria. L’ultima figlia, Ilaria Catalina Irena, è nata lo scorso settembre ed è già zia. “Miracolo” ha commentato, invece, il nonno Alec.

Holland, il nome della bambina, è stato scelto da tempo.